من الأشهر الحرم وبدايات الحر.. "الزعاق": اليوم غرة "ذي القعدة" وهذا سبب التسمية

وأوضح "الزعاق" أن اليوم هو بداية شهر ذي القعدة، وهو الشهر الحادي عشر من أشهر العام الهجري، وهو أحد الأشهر الأربعة الحرم "التي يحرم فيها القتال أيًا كان"، وسُمِّيَ بهذا لأن الناس يقعدون فيه عن القتال؛ ليأمن الحجيج من الوصول إلى مكة في موسم الحج.