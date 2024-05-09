من الأشهر الحرم وبدايات الحر.. "الزعاق": اليوم غرة "ذي القعدة" وهذا سبب التسمية

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد بن صالح الزعاق: بقي شهران فقط وتنتهي السنة الهجرية 1445هـ.
وأوضح "الزعاق" أن اليوم هو بداية شهر ذي القعدة، وهو الشهر الحادي عشر من أشهر العام الهجري، وهو أحد الأشهر الأربعة الحرم "التي يحرم فيها القتال أيًا كان"، وسُمِّيَ بهذا لأن الناس يقعدون فيه عن القتال؛ ليأمن الحجيج من الوصول إلى مكة في موسم الحج.
وأكمل في فيديو على حسابه في "إكس" أن شهر ذي القعدة لهذا العام هو أول شهور الحر، وخلاله تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي تباعًا مع مرور الأيام، وينتهي الموسم الطبيعي لنزول الأمطار، وفي نهايته تهطل الأمطار الخريفية على اليمن وسلطنة عمان وجنوب السعودية، وتستمر لمدة 90 يومًا تقريبًا.