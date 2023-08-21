"إيجار": تسليم مبلغ الضمان للمالك أو الوسيط العقاري مخالفة وفقاً لنظام الوساطة العقارية

وقال الحساب الرسمي لإيجار على منصة "إكس"، بناءً على متطلبات نظام الوساطة العقارية التي تشمل حفظ مبلغ الضمان لدى الهيئة أو من تخوله، إلى حين اعادة تسليم العقار دون أضرار سيتم اتاحة حجز قيمة الضمان من محفظة المستأجر عند توثيق العقد وبشكل إلزامي، بحيث يتم حفظ الضمان لدى "إيجار" كطرف محايد.