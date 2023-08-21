"إيجار": تسليم مبلغ الضمان للمالك أو الوسيط العقاري مخالفة وفقاً لنظام الوساطة العقارية

حذّر "إيجار" من أن تسليم مبلغ الضمان للمالك أو الوسيط العقاري يعد مخالفة وفقاً لنظام الوساطة العقارية.
وقال الحساب الرسمي لإيجار على منصة "إكس"، بناءً على متطلبات نظام الوساطة العقارية التي تشمل حفظ مبلغ الضمان لدى الهيئة أو من تخوله، إلى حين اعادة تسليم العقار دون أضرار سيتم اتاحة حجز قيمة الضمان من محفظة المستأجر عند توثيق العقد وبشكل إلزامي، بحيث يتم حفظ الضمان لدى "إيجار" كطرف محايد.
وتابع وعند انتهاء/إلغاء العقد يتم الاعتماد على نموذج تسليم الوحدة المتفق عليه من كلا الطرفين، بحيث تتم اعادة المبالغ المستحقة لكل منهم بشكل آلي كرصيد متاح في المحافظ الإلكترونية الخاصة بهم.
وبيّن أنه من خلال هذا الإجراء يتم ضبط العملية الإيجارية وحوكمة فاعلة لعملياتها لحفظ حقوق الأطراف وترسيخ قيم الشفافية والثقة فيما بينهم وتسهيل إجراءات العملية الايجارية وإثباتها إلكترونياً وخفض النزاعات المرتبطة بضمان تأمين الوحدة.