موسم أمطار وعواصف.. "الحصيني": إذا طلع "الشرطان" اعتدل الزمان وتهادى الجيران!

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الأحد هو أول أيام نوء الثريا ومدته 39 يوماً، مشيراً إلى أن نجومه هي "الشرطان والبطين والثريا"، ولكل نجم منها 13 يوماً.