موسم أمطار وعواصف.. "الحصيني": إذا طلع "الشرطان" اعتدل الزمان وتهادى الجيران!

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الأحد هو أول أيام نوء الثريا ومدته 39 يوماً، مشيراً إلى أن نجومه هي "الشرطان والبطين والثريا"، ولكل نجم منها 13 يوماً.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أولها "الشرطان"، وبدايته اليوم وأيامه 13 يوماً، ويسمى ثريا الصيف، وهو أول النجوم الشامية من خلال الأرشيف المناخي الخصائص المناخية.
وأضاف: "أجواء هذه الفترة حارة في وسط النهار، وتعتدل الحرارة مع تقدم ساعات الليل، وحيث (الشرطان) سادس منزلة من منازل فصل الربيع وأول النجوم الشامية تكثر فيه هبوب العواصف والرياح بتقدير العزيز الحكيم، خاصة اذا كانت السنة قليلة المطر، ويعد من مواسم الأمطار في المملكة والخليج".
وتابع: يستمر زيادة ساعات النهار على حساب الليل؛ وتقول العامة "إذا طلع الشرطان اعتدل الزمان وحضرت الأوطان وتهادى الجيران" ومعنى قولهم (حضرت الأوطان)، أي إنهم يرجعون عن البوادي إلى أوطانهم وطلب مياه الآبار، لأن مياه الغدران قد قلت حينئذ في البوادي.
وأردف: "من المستحسن فتح السدود لسقي المزارع وهو أفضل من بقاء السيول خلف السدود وبالتالي تبخر مياه السيول عند ارتفاع الحرارة، إلا إذا كانت هناك فائدة في بقاء المياه خلف السدود وهي مسألة تقديرية ترجع للمختصين في هذا المجال تزداد الحاجة إلى شرب الماء".