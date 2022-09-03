أنفاق تحت الأرض.. بئر "سيسرا" المنحوتة.. السياحة تواعد التاريخ بسكاكا

ويعود تاريخ البئر إلى الفترة النبطية ما بين القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي، حيث تبلغ أبعاد فوهة البئر (8م * 9م) ويصل عمقها إلى (15) مترًا تقريباً، ويتميز البئر بوجود فتحة في الجهة الشرقية منها كانت تغذي المزارع بالمياه من خلال قناة محفورة في الصخر، وهو نظام ري معروف يعود إلى الفترة النبطية.