"أمير الشرقية" يطّلع على إنجازات ومستجدات "هيئة الربط الكهربائي الخليجي"

وأشاد أمير الشرقية، بالدور الذي تقوم به الهيئة في تعزيز أمن الطاقة الخليجي وتنويع مصادر الطاقة وتطوير تقنياتها وكونها قد عزّزت العمل الخليجي المشترك، منوّهاً بدعم القيادة الحكيمة "أيّدها الله"، لمشروع الربط الكهربائي وتجارة الطاقة مع مختلف دول العالم، بما يسهم في دور فاعل في تطوير اقتصادات دول المجلس، ويوفّر لها الطاقة الضرورية لجميع العمليات التنموية والاستهلاكية التي تشهد نمواً متسارعاً يتطلب جهداً مثل الذي تقوم به الهيئة بكل احترافية وكفاءة، وهو ما يرفع سقف التطلعات لمهام وواجبات الهيئة مستقبلاً باعتبارها من المؤسسات الإستراتيجية التي يقع عليها عبءٌ كبيرٌ في توفير الطاقة.