"مكتبة المؤسس" تعرض 5 أعلام نادرة لعهود الملوك "عبدالعزيز وسعود وفيصل"

شاركت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، بالتعاون مع الباحث التاريخي والمهتم بمجال الصور عدنان بن صالح الطريف، في احتفالات السعودية بيوم العَلَم، من خلال إقامة معرض للصور بعنوان "مراحل تطور العلم"، وارتباط ملوك السعودية بهذا الرمز.
ويستمر المعرض ثلاثة أيام في مقر المكتبة بطريق خريص.
ويشتمل المعرض على صور قديمة وتاريخية لملوك السعودية منذ عهد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - مرورًا بملوك السعودية كافة: الملك سعود، الملك فيصل، الملك خالد، الملك فهد والملك عبدالله - رحمهم الله جميعًا-، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.
وتوضح الصور علاقة ملوك هذه البلاد المباركة وارتباطهم براية التوحيد؛ إذ كان العَلَم السعودي حاضرًا في الكثير من المناسبات والفعاليات واللقاءات في الداخل والخارج.
كما اشتمل المعرض على عرض خمسة أعلام (أصول) قديمة ونادرة، تُمثل مرحلة الملك عبدالعزيز والملك سعود والملك فيصل -رحمهم الله جميعًا-.
وتم عرض معلومات وصور، تحكي تطور العلم عبر ثلاثة قرون، وتضمنت مراحل تطور العَلَم وتاريخه وعناصره واستخداماته، إضافة إلى عرض نسخة عن نظام رفع العَلَم الذي أُقر في شهر مارس من عام 1937م في عهد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، ونُشر في صحيفة أم القرى.
وافتُتح المعرض يوم الأحد 12 مارس 2023 من قِبل فيصل بن عبدالرحمن المعمر المشرف العام على المكتبة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة المكتبة، ونائب المشرف العام الدكتور عبدالكريم الزيد، والمدير العام للمكتبة الدكتور بندر المبارك، ومنسوبي المكتبة ومرتاديها.
وتستمر المكتبة في الاحتفال بيوم العَلَم من خلال هذا المعرض من أجل تعريف زوَّاره بمكانة العَلَم السعودي، وتاريخه، وأهميته الوطنية الكبيرة.