"مكتبة المؤسس" تعرض 5 أعلام نادرة لعهود الملوك "عبدالعزيز وسعود وفيصل"

‏وتم عرض معلومات وصور، تحكي تطور العلم عبر ثلاثة قرون، وتضمنت مراحل تطور العَلَم وتاريخه وعناصره واستخداماته، إضافة إلى عرض نسخة عن نظام رفع العَلَم الذي أُقر في شهر مارس من عام 1937م في عهد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، ونُشر في صحيفة أم القرى.