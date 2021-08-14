الإعلامي الغامدي يُرزق بـ "جمعان"

رُزق الإعلامي محمد بن جمعان الغامدي؛ اليوم، بمولود، حيث اتفق وحرمه على تسميته "جمعان" على اسم والده.

"سبق" تتقدّم بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء للزميل "الغامدي"؛ بمناسبة المولود، كما تسأل الله أن يجعله من مواليد السعادة، وأن يجعله باراً بوالديه ومن الصالحين.