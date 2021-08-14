الإعلامي الغامدي يُرزق بـ "جمعان"
رُزق الإعلامي محمد بن جمعان الغامدي؛ اليوم، بمولود، حيث اتفق وحرمه على تسميته "جمعان" على اسم والده.
"سبق" تتقدّم بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء للزميل "الغامدي"؛ بمناسبة المولود، كما تسأل الله أن يجعله من مواليد السعادة، وأن يجعله باراً بوالديه ومن الصالحين.
الإعلامي الغامدي يُرزق بـ "جمعان"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-14
رُزق الإعلامي محمد بن جمعان الغامدي؛ اليوم، بمولود، حيث اتفق وحرمه على تسميته "جمعان" على اسم والده.
"سبق" تتقدّم بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء للزميل "الغامدي"؛ بمناسبة المولود، كما تسأل الله أن يجعله من مواليد السعادة، وأن يجعله باراً بوالديه ومن الصالحين.
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
12:52 PM
اخر تعديل
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
04:34 PM
الإعلامي الغامدي يُرزق بـ "جمعان"
رُزق الإعلامي محمد بن جمعان الغامدي؛ اليوم، بمولود، حيث اتفق وحرمه على تسميته "جمعان" على اسم والده.
"سبق" تتقدّم بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء للزميل "الغامدي"؛ بمناسبة المولود، كما تسأل الله أن يجعله من مواليد السعادة، وأن يجعله باراً بوالديه ومن الصالحين.