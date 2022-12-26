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فجأة بين نوبة وأزمة وسكتة.. 4 وفيات داخل المستطيل الأخضر في شهر واحد

هدف الفوز في الثواني الأخيرة لم يمهل المصري "أدهم السلحدار" للاحتفال به

شَهِدَ العالم خلال شهر ديسمبر الحالي، "موت الفجأة" لعدد من اللاعبين في الملاعب الرياضية المختلفة.

البداية من مصر، فبشكل مفاجئ توفي أدهم السلحدار، نجم فريق الإسماعيلي المصري السابق والمدير الفني لفريق المجد السكندري؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية، عقب تسجيل فريقه لهدف الفوز في الثواني الأخيرة، بمرمى فريق الزرقا، بدوري الدرجة الثانية المصري.

وبحسب ما نقلته صحيفة "المصري اليوم" القاهرية، أعلن نادي "تورنادو" المشارك في دوري الدرجة الثالثة الإندونيسي لكرة القدم، وفاة حارس مرماه، توفيق رمزي، بعد اصطدامه بأحد لاعبي الخصم أثناء المباراة ضد نادي "فاجانا"؛ لتتوقف المباراة لدقائق، ليتم نقل حارس المرمى إلى المستشفى مصابًا بإصابة خطيرة في الرأس، وخضع لعملية جراحية عاجلة؛ ولكنه فارق الحياة.

فيما توفي لاعب نادي مسقط العماني، مخلد الرقادي، عن عمر ناهز 29 عامًا، أثناء عملية الإحماء، قبيل انطلاق مباراة فريقه أمام نادي السويق ضمن الجولة السادسة من الدوري المحلي لكرة القدم، وكشفت تقارير إعلامية عمانية، أن مخلد الرقادي تَعَرض لنوبة قلبية حادة خلال تدريبات الإحماء لفريقه؛ مما أدى إلى وفاته.

وكشف تقرير "روسيا اليوم"، رصد رحيل قائد فريق مولودية سعيدة الجزائري، سفيان لوكار، الذي توفي إثر إصابته بأزمة قلبية في ملعب مباراة فريقه ضد جمعية وهران، فبعد سقوطه تم القيام بعدة محاولات من الطاقم الطبي لإنعاش قلبه إثر تعرضه لسكتة قلبية؛ لكنه رحل بشكل مفاجئ.

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فجأة بين نوبة وأزمة وسكتة.. 4 وفيات داخل المستطيل الأخضر في شهر واحد
سبق

شَهِدَ العالم خلال شهر ديسمبر الحالي، "موت الفجأة" لعدد من اللاعبين في الملاعب الرياضية المختلفة.

البداية من مصر، فبشكل مفاجئ توفي أدهم السلحدار، نجم فريق الإسماعيلي المصري السابق والمدير الفني لفريق المجد السكندري؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية، عقب تسجيل فريقه لهدف الفوز في الثواني الأخيرة، بمرمى فريق الزرقا، بدوري الدرجة الثانية المصري.

وبحسب ما نقلته صحيفة "المصري اليوم" القاهرية، أعلن نادي "تورنادو" المشارك في دوري الدرجة الثالثة الإندونيسي لكرة القدم، وفاة حارس مرماه، توفيق رمزي، بعد اصطدامه بأحد لاعبي الخصم أثناء المباراة ضد نادي "فاجانا"؛ لتتوقف المباراة لدقائق، ليتم نقل حارس المرمى إلى المستشفى مصابًا بإصابة خطيرة في الرأس، وخضع لعملية جراحية عاجلة؛ ولكنه فارق الحياة.

فيما توفي لاعب نادي مسقط العماني، مخلد الرقادي، عن عمر ناهز 29 عامًا، أثناء عملية الإحماء، قبيل انطلاق مباراة فريقه أمام نادي السويق ضمن الجولة السادسة من الدوري المحلي لكرة القدم، وكشفت تقارير إعلامية عمانية، أن مخلد الرقادي تَعَرض لنوبة قلبية حادة خلال تدريبات الإحماء لفريقه؛ مما أدى إلى وفاته.

وكشف تقرير "روسيا اليوم"، رصد رحيل قائد فريق مولودية سعيدة الجزائري، سفيان لوكار، الذي توفي إثر إصابته بأزمة قلبية في ملعب مباراة فريقه ضد جمعية وهران، فبعد سقوطه تم القيام بعدة محاولات من الطاقم الطبي لإنعاش قلبه إثر تعرضه لسكتة قلبية؛ لكنه رحل بشكل مفاجئ.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
12:21 PM

فجأة بين نوبة وأزمة وسكتة.. 4 وفيات داخل المستطيل الأخضر في شهر واحد

هدف الفوز في الثواني الأخيرة لم يمهل المصري "أدهم السلحدار" للاحتفال به

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شَهِدَ العالم خلال شهر ديسمبر الحالي، "موت الفجأة" لعدد من اللاعبين في الملاعب الرياضية المختلفة.

البداية من مصر، فبشكل مفاجئ توفي أدهم السلحدار، نجم فريق الإسماعيلي المصري السابق والمدير الفني لفريق المجد السكندري؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية، عقب تسجيل فريقه لهدف الفوز في الثواني الأخيرة، بمرمى فريق الزرقا، بدوري الدرجة الثانية المصري.

وبحسب ما نقلته صحيفة "المصري اليوم" القاهرية، أعلن نادي "تورنادو" المشارك في دوري الدرجة الثالثة الإندونيسي لكرة القدم، وفاة حارس مرماه، توفيق رمزي، بعد اصطدامه بأحد لاعبي الخصم أثناء المباراة ضد نادي "فاجانا"؛ لتتوقف المباراة لدقائق، ليتم نقل حارس المرمى إلى المستشفى مصابًا بإصابة خطيرة في الرأس، وخضع لعملية جراحية عاجلة؛ ولكنه فارق الحياة.

فيما توفي لاعب نادي مسقط العماني، مخلد الرقادي، عن عمر ناهز 29 عامًا، أثناء عملية الإحماء، قبيل انطلاق مباراة فريقه أمام نادي السويق ضمن الجولة السادسة من الدوري المحلي لكرة القدم، وكشفت تقارير إعلامية عمانية، أن مخلد الرقادي تَعَرض لنوبة قلبية حادة خلال تدريبات الإحماء لفريقه؛ مما أدى إلى وفاته.

وكشف تقرير "روسيا اليوم"، رصد رحيل قائد فريق مولودية سعيدة الجزائري، سفيان لوكار، الذي توفي إثر إصابته بأزمة قلبية في ملعب مباراة فريقه ضد جمعية وهران، فبعد سقوطه تم القيام بعدة محاولات من الطاقم الطبي لإنعاش قلبه إثر تعرضه لسكتة قلبية؛ لكنه رحل بشكل مفاجئ.

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