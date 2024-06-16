"الذيابي" يحصل على الدكتوراه في الفلسفة الإدارية

حصل جهز بن علي بن جهز الذيابي، على درجة الدكتوراه في الفلسفة الإدارية تخصص إدارة عامة من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.



يشار إلى أن الذيابي من الكوادر الوطنية الشابة والطموحة.