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"الصحة" : تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 41014

بعد تأجيل "كورونا" لنقلهم.. بريطانيا تستقبل 50 لاجئاً عالقين في اليونان

بينهم 16 قاصراً دون رفقة ذويهم

أقلت طائرة مجموعة مؤلفة من 50 لاجئاً من اليونان إلى بريطانيا، اليوم (الاثنين)؛ ليلتئم شملهم مع أقارب في عملية نقل تأجلت بسبب إجراءات العزل، التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا.

وبيّن مسؤولون في وزارة الهجرة اليونانية، أن المجموعة تضم 16 قاصراً دون رفقة ذويهم.

وأشارت الوزارة إلى أن نحو 130 يونانياً عالقين في بريطانيا؛ بسبب "كوفيد-19" سيستقلون ذات الطائرة في رحلة العودة إلى اليونان.

ونقلت المجموعة بموجب معاهدة دبلن، وهو اتفاق يسهل لم شمل الأسر إذا كان قريب يعيش بالفعل في الدولة التي سيقصدها المهاجرون.

وكان من المقرر في البداية تنفيذ عملية نقلهم في مارس، لكنها تأجلت بسبب إجراءات العزل العام، التي فرضت لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتأمل اليونان أن تعيد توطين نحو 1600 من الأكثر عرضة للمخاطر، من معسكرات اللاجئين لديها في دول أخرى خلال الأشهر المقبلة.

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بعد تأجيل "كورونا" لنقلهم.. بريطانيا تستقبل 50 لاجئاً عالقين في اليونان
سبق

أقلت طائرة مجموعة مؤلفة من 50 لاجئاً من اليونان إلى بريطانيا، اليوم (الاثنين)؛ ليلتئم شملهم مع أقارب في عملية نقل تأجلت بسبب إجراءات العزل، التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا.

وبيّن مسؤولون في وزارة الهجرة اليونانية، أن المجموعة تضم 16 قاصراً دون رفقة ذويهم.

وأشارت الوزارة إلى أن نحو 130 يونانياً عالقين في بريطانيا؛ بسبب "كوفيد-19" سيستقلون ذات الطائرة في رحلة العودة إلى اليونان.

ونقلت المجموعة بموجب معاهدة دبلن، وهو اتفاق يسهل لم شمل الأسر إذا كان قريب يعيش بالفعل في الدولة التي سيقصدها المهاجرون.

وكان من المقرر في البداية تنفيذ عملية نقلهم في مارس، لكنها تأجلت بسبب إجراءات العزل العام، التي فرضت لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتأمل اليونان أن تعيد توطين نحو 1600 من الأكثر عرضة للمخاطر، من معسكرات اللاجئين لديها في دول أخرى خلال الأشهر المقبلة.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
02:41 PM

بعد تأجيل "كورونا" لنقلهم.. بريطانيا تستقبل 50 لاجئاً عالقين في اليونان

بينهم 16 قاصراً دون رفقة ذويهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقلت طائرة مجموعة مؤلفة من 50 لاجئاً من اليونان إلى بريطانيا، اليوم (الاثنين)؛ ليلتئم شملهم مع أقارب في عملية نقل تأجلت بسبب إجراءات العزل، التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا.

وبيّن مسؤولون في وزارة الهجرة اليونانية، أن المجموعة تضم 16 قاصراً دون رفقة ذويهم.

وأشارت الوزارة إلى أن نحو 130 يونانياً عالقين في بريطانيا؛ بسبب "كوفيد-19" سيستقلون ذات الطائرة في رحلة العودة إلى اليونان.

ونقلت المجموعة بموجب معاهدة دبلن، وهو اتفاق يسهل لم شمل الأسر إذا كان قريب يعيش بالفعل في الدولة التي سيقصدها المهاجرون.

وكان من المقرر في البداية تنفيذ عملية نقلهم في مارس، لكنها تأجلت بسبب إجراءات العزل العام، التي فرضت لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتأمل اليونان أن تعيد توطين نحو 1600 من الأكثر عرضة للمخاطر، من معسكرات اللاجئين لديها في دول أخرى خلال الأشهر المقبلة.

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