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"الشثري": وجدنا تسهيلات بين القطاعين الحكومي والخاص خلال العامين الأخيرين

غرفة الرياض تستضيف أكبر تجمع لرجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط

قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض المهندس منصور بن عبدالله الشثري: إنه من عادة غرفة الرياض إقامة احتفال سنوي لجمع رجال الأعمال وتبادل الأثراء واللقاء مع مجلس إدارة الغرفة؛ وذلك لطرح هموم القطاع الخاص، ويحضره كذلك مسؤولون من الحكومة في تشاركية جميلة ورائعة يتم الحوار حول سبل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي.

وأضاف: في العامين الأخيرين وجدنا تعاونًا كبيرًا من القطاع الحكومي في تسهيل العقبات التي تحد من نمو القطاع الخاص، أصبحنا نرى تسهيلات ضخمة في إجراءات الحكومة وتعاونًا كبيرًا من كبار المسؤولين أصبحوا محفزين للقطاع الخاص، وهذا ما لمسناه من خلال رجال الأعمال وحماسهم الشديد منقطع النظير لزيادة وتوسعة استثماراتهم والإقبال على مزيد من الاستثمار في كافة المجالات أيضاً.

وتابع "الشثري": في هذا اللقاء نتبادل الآراء مع رواد الأعمال الجدد الذين يدخلون إلى الاقتصاد عبر منشآتهم الجديدة، يحتكّون ويستفيدون ويستشيرون رجال الأعمال الذين لهم خبرات طويلة، ومزيد من الروابط لرجال الأعمال لتبادل الخبرات والأنشطة وخلق مزيد من التشاركية بينهم.

وحول العقود الثلاثة من التوافق وإقامة اللقاء السنوي؛ قال: ثلاثون عامًا يمثل أكبر تجمع لرجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط؛ وهو الحدث الأكبر على الإطلاق من ناحية العدد ومن ناحية حجم الاستثمارات المتواجدة في هذا اللقاء السنوي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشثري": وجدنا تسهيلات بين القطاعين الحكومي والخاص خلال العامين الأخيرين
سبق

قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض المهندس منصور بن عبدالله الشثري: إنه من عادة غرفة الرياض إقامة احتفال سنوي لجمع رجال الأعمال وتبادل الأثراء واللقاء مع مجلس إدارة الغرفة؛ وذلك لطرح هموم القطاع الخاص، ويحضره كذلك مسؤولون من الحكومة في تشاركية جميلة ورائعة يتم الحوار حول سبل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي.

وأضاف: في العامين الأخيرين وجدنا تعاونًا كبيرًا من القطاع الحكومي في تسهيل العقبات التي تحد من نمو القطاع الخاص، أصبحنا نرى تسهيلات ضخمة في إجراءات الحكومة وتعاونًا كبيرًا من كبار المسؤولين أصبحوا محفزين للقطاع الخاص، وهذا ما لمسناه من خلال رجال الأعمال وحماسهم الشديد منقطع النظير لزيادة وتوسعة استثماراتهم والإقبال على مزيد من الاستثمار في كافة المجالات أيضاً.

وتابع "الشثري": في هذا اللقاء نتبادل الآراء مع رواد الأعمال الجدد الذين يدخلون إلى الاقتصاد عبر منشآتهم الجديدة، يحتكّون ويستفيدون ويستشيرون رجال الأعمال الذين لهم خبرات طويلة، ومزيد من الروابط لرجال الأعمال لتبادل الخبرات والأنشطة وخلق مزيد من التشاركية بينهم.

وحول العقود الثلاثة من التوافق وإقامة اللقاء السنوي؛ قال: ثلاثون عامًا يمثل أكبر تجمع لرجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط؛ وهو الحدث الأكبر على الإطلاق من ناحية العدد ومن ناحية حجم الاستثمارات المتواجدة في هذا اللقاء السنوي.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
06:18 PM

"الشثري": وجدنا تسهيلات بين القطاعين الحكومي والخاص خلال العامين الأخيرين

غرفة الرياض تستضيف أكبر تجمع لرجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط

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عيسى الحربي - الرياض
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قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض المهندس منصور بن عبدالله الشثري: إنه من عادة غرفة الرياض إقامة احتفال سنوي لجمع رجال الأعمال وتبادل الأثراء واللقاء مع مجلس إدارة الغرفة؛ وذلك لطرح هموم القطاع الخاص، ويحضره كذلك مسؤولون من الحكومة في تشاركية جميلة ورائعة يتم الحوار حول سبل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي.

وأضاف: في العامين الأخيرين وجدنا تعاونًا كبيرًا من القطاع الحكومي في تسهيل العقبات التي تحد من نمو القطاع الخاص، أصبحنا نرى تسهيلات ضخمة في إجراءات الحكومة وتعاونًا كبيرًا من كبار المسؤولين أصبحوا محفزين للقطاع الخاص، وهذا ما لمسناه من خلال رجال الأعمال وحماسهم الشديد منقطع النظير لزيادة وتوسعة استثماراتهم والإقبال على مزيد من الاستثمار في كافة المجالات أيضاً.

وتابع "الشثري": في هذا اللقاء نتبادل الآراء مع رواد الأعمال الجدد الذين يدخلون إلى الاقتصاد عبر منشآتهم الجديدة، يحتكّون ويستفيدون ويستشيرون رجال الأعمال الذين لهم خبرات طويلة، ومزيد من الروابط لرجال الأعمال لتبادل الخبرات والأنشطة وخلق مزيد من التشاركية بينهم.

وحول العقود الثلاثة من التوافق وإقامة اللقاء السنوي؛ قال: ثلاثون عامًا يمثل أكبر تجمع لرجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط؛ وهو الحدث الأكبر على الإطلاق من ناحية العدد ومن ناحية حجم الاستثمارات المتواجدة في هذا اللقاء السنوي.

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