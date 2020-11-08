النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة الراجحي تختتم حملتها للتبرع بالدم بمشاركة الطلاب

استمرت يومين بالتعاون مع مستشفى البكيرية العام

نفذ مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الراجحي حملة التبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى البكيرية العام وذلك بمقر الوحدة الصحية بالجامعة بمشاركة المنسوبين والطلاب.

واشتملت الحملة التي استمرت يومين متتاليين على أركان توعوية وتثقيفية متنوعة وتقديم الإرشادات والنصائح حول التبرع بالدم.

وتهدف الحملة إلى تأكيد المبادرات التطوعية والإنسانية التي تقدمها الجامعة للمجتمع ،والحث على العمل التطوعي الصحي وتنمية روح التطوع بين الطلاب والمشاركة الفعالة في ظل الاحتياجات المتزايدة للدم فضلاً عن نشر الوعي بأهمية التبرع ودوره في إنقاذ الحياة.

فيما أشاد رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن محمد المزروع على التعاون والتجاوب الدائم والمستمر بين الجامعة والقطاعات الحكومية والتي تسهم في خدمة المجتمع والعمل التطوعي، مقدماً الشكر لمستشفى البكيرية العام على تفعيله المبادرات المجتمعية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي تعكس مفهوم التكاتف بين افراد المجتمع محققاً نشر ثقافة البذل والعطاء بين أفراده.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جامعة الراجحي تختتم حملتها للتبرع بالدم بمشاركة الطلاب
سبق

نفذ مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الراجحي حملة التبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى البكيرية العام وذلك بمقر الوحدة الصحية بالجامعة بمشاركة المنسوبين والطلاب.

واشتملت الحملة التي استمرت يومين متتاليين على أركان توعوية وتثقيفية متنوعة وتقديم الإرشادات والنصائح حول التبرع بالدم.

وتهدف الحملة إلى تأكيد المبادرات التطوعية والإنسانية التي تقدمها الجامعة للمجتمع ،والحث على العمل التطوعي الصحي وتنمية روح التطوع بين الطلاب والمشاركة الفعالة في ظل الاحتياجات المتزايدة للدم فضلاً عن نشر الوعي بأهمية التبرع ودوره في إنقاذ الحياة.

فيما أشاد رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن محمد المزروع على التعاون والتجاوب الدائم والمستمر بين الجامعة والقطاعات الحكومية والتي تسهم في خدمة المجتمع والعمل التطوعي، مقدماً الشكر لمستشفى البكيرية العام على تفعيله المبادرات المجتمعية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي تعكس مفهوم التكاتف بين افراد المجتمع محققاً نشر ثقافة البذل والعطاء بين أفراده.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
09:13 PM

جامعة الراجحي تختتم حملتها للتبرع بالدم بمشاركة الطلاب

استمرت يومين بالتعاون مع مستشفى البكيرية العام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
0
49

نفذ مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الراجحي حملة التبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى البكيرية العام وذلك بمقر الوحدة الصحية بالجامعة بمشاركة المنسوبين والطلاب.

واشتملت الحملة التي استمرت يومين متتاليين على أركان توعوية وتثقيفية متنوعة وتقديم الإرشادات والنصائح حول التبرع بالدم.

وتهدف الحملة إلى تأكيد المبادرات التطوعية والإنسانية التي تقدمها الجامعة للمجتمع ،والحث على العمل التطوعي الصحي وتنمية روح التطوع بين الطلاب والمشاركة الفعالة في ظل الاحتياجات المتزايدة للدم فضلاً عن نشر الوعي بأهمية التبرع ودوره في إنقاذ الحياة.

فيما أشاد رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن محمد المزروع على التعاون والتجاوب الدائم والمستمر بين الجامعة والقطاعات الحكومية والتي تسهم في خدمة المجتمع والعمل التطوعي، مقدماً الشكر لمستشفى البكيرية العام على تفعيله المبادرات المجتمعية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي تعكس مفهوم التكاتف بين افراد المجتمع محققاً نشر ثقافة البذل والعطاء بين أفراده.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,641
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,941
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,064
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,111

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة