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وزير الصحة يدشن وثيقة الإفصاح 2021 للعام الثالث على التوالي

تجاوزت في العام الأول نسبة 97% وبالثاني 94%

دشن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وثيقة الإفصاح 2021، وقال في كلمة تم بثها عبر التواصل الداخلي لوزارة الصحة: "يسعدني تدشين وثيقة الإفصاح 2021؛ وذلك للعام الثالث على التوالي، وكلنا فخر في وزارة الصحة أن نكون أول القطاعات الحكومية التي بادرت وعملت على إعداد وتنفيذ وثيقة إلكترونية خاصة بإفصاح الموظف عن أي حالة لتعارض المصالح".

وأبان "الربيعة": "لقد تجاوزت بفضل الله نسبة الإفصاح في 2019 "العام الأول" من إطلاق الوثيقة 97٪، وفي العام التالي ورغم جائحة كورونا وما تم مواجهته من تحديات حتمت إطلاق وثيقة إفصاح 2020 لمدة أقل من عام؛ إلا أن نسبة الإفصاح بلغت 94% وتمثلت في إنجاز أكثر من 258 ألف وثيقة على نظام موارد، وما كان هذا ليتحقق إلا بفضل الله ثم بتضافر جهود المخلصين من أبطال الصحة وسفراء الإفصاح وما يتميزون به من حس عالٍ يعزز الثقة بينكم وبين المتعاملين مع الوزارة من المواطنين والمقيمين".

وأضاف د.الربيعة: "وحيث إنكم شركاء هذا النجاح؛ فإنني أجدها فرصة طيبة لتوجيه الدعوة لكم للاستمرار في جعل الإفصاح والشفافية سمة تعزز وتزيد من ثقة كل من يتعامل معنا، وتأكيدًا لريادة واستدامة الوزارة في تعزيز النزاهة والشفافية في العمل الحكومي".

واختتم قائلًا: "كما أفخر بهذه المناسبة أن أكون من أول من يفصح عن وثيقة 2021 في دورتها الثالثة؛ متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد، وأن تكون أعمالنا خالصة لوجه الله".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة يدشن وثيقة الإفصاح 2021 للعام الثالث على التوالي
سبق

دشن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وثيقة الإفصاح 2021، وقال في كلمة تم بثها عبر التواصل الداخلي لوزارة الصحة: "يسعدني تدشين وثيقة الإفصاح 2021؛ وذلك للعام الثالث على التوالي، وكلنا فخر في وزارة الصحة أن نكون أول القطاعات الحكومية التي بادرت وعملت على إعداد وتنفيذ وثيقة إلكترونية خاصة بإفصاح الموظف عن أي حالة لتعارض المصالح".

وأبان "الربيعة": "لقد تجاوزت بفضل الله نسبة الإفصاح في 2019 "العام الأول" من إطلاق الوثيقة 97٪، وفي العام التالي ورغم جائحة كورونا وما تم مواجهته من تحديات حتمت إطلاق وثيقة إفصاح 2020 لمدة أقل من عام؛ إلا أن نسبة الإفصاح بلغت 94% وتمثلت في إنجاز أكثر من 258 ألف وثيقة على نظام موارد، وما كان هذا ليتحقق إلا بفضل الله ثم بتضافر جهود المخلصين من أبطال الصحة وسفراء الإفصاح وما يتميزون به من حس عالٍ يعزز الثقة بينكم وبين المتعاملين مع الوزارة من المواطنين والمقيمين".

وأضاف د.الربيعة: "وحيث إنكم شركاء هذا النجاح؛ فإنني أجدها فرصة طيبة لتوجيه الدعوة لكم للاستمرار في جعل الإفصاح والشفافية سمة تعزز وتزيد من ثقة كل من يتعامل معنا، وتأكيدًا لريادة واستدامة الوزارة في تعزيز النزاهة والشفافية في العمل الحكومي".

واختتم قائلًا: "كما أفخر بهذه المناسبة أن أكون من أول من يفصح عن وثيقة 2021 في دورتها الثالثة؛ متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد، وأن تكون أعمالنا خالصة لوجه الله".

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
05:05 PM
اخر تعديل
30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
02:44 AM

وزير الصحة يدشن وثيقة الإفصاح 2021 للعام الثالث على التوالي

تجاوزت في العام الأول نسبة 97% وبالثاني 94%

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
11,300

دشن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وثيقة الإفصاح 2021، وقال في كلمة تم بثها عبر التواصل الداخلي لوزارة الصحة: "يسعدني تدشين وثيقة الإفصاح 2021؛ وذلك للعام الثالث على التوالي، وكلنا فخر في وزارة الصحة أن نكون أول القطاعات الحكومية التي بادرت وعملت على إعداد وتنفيذ وثيقة إلكترونية خاصة بإفصاح الموظف عن أي حالة لتعارض المصالح".

وأبان "الربيعة": "لقد تجاوزت بفضل الله نسبة الإفصاح في 2019 "العام الأول" من إطلاق الوثيقة 97٪، وفي العام التالي ورغم جائحة كورونا وما تم مواجهته من تحديات حتمت إطلاق وثيقة إفصاح 2020 لمدة أقل من عام؛ إلا أن نسبة الإفصاح بلغت 94% وتمثلت في إنجاز أكثر من 258 ألف وثيقة على نظام موارد، وما كان هذا ليتحقق إلا بفضل الله ثم بتضافر جهود المخلصين من أبطال الصحة وسفراء الإفصاح وما يتميزون به من حس عالٍ يعزز الثقة بينكم وبين المتعاملين مع الوزارة من المواطنين والمقيمين".

وأضاف د.الربيعة: "وحيث إنكم شركاء هذا النجاح؛ فإنني أجدها فرصة طيبة لتوجيه الدعوة لكم للاستمرار في جعل الإفصاح والشفافية سمة تعزز وتزيد من ثقة كل من يتعامل معنا، وتأكيدًا لريادة واستدامة الوزارة في تعزيز النزاهة والشفافية في العمل الحكومي".

واختتم قائلًا: "كما أفخر بهذه المناسبة أن أكون من أول من يفصح عن وثيقة 2021 في دورتها الثالثة؛ متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد، وأن تكون أعمالنا خالصة لوجه الله".

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