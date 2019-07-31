"الخدمات المدارة" تنضم لعضوية مجلس التحالف السيبراني العالمي

يهدف لمواجهة التهديدات الأمنية على أمن الأفراد والمنظمات

اختار مجلس التحالف السيبراني العالمي، شركة الخدمات المدارة في عضويته، نظراً للدور الرائد الذي تقوم به الشركة في مجال الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر الشركة السعودية الوحيدة في هذا التحالف المكون من شرطة مدينة لندن والمدعي العام لمقاطعة نيويورك وكذلك مركز أمن الإنترنت العالمي، ويسعى التحالف لبناء شبكة من الشراكات تمتد إلى 18 قطاعاً وأكثر من 25 بلداً، لتكريس الجهود من خلال برامج استباقية للقضاء على مخاطر الإنترنت وإيجاد حلول قابلة للقياس.

يهدف التحالف إلى مواجهة التهديدات الأمنية التي يكون لها الأثر على أمن الأفراد والمنظمات من خلال تحالف منظمات المجتمع المدني للتعاون على صنع حلول غير تقليدية تقلل من مخاطر فضاء الإنترنت. حيث يقدم التحالف العديد من الأدوات والحلول لتطبيق أفضل الممارسات مثل المصادقة الأمنية لتوثيق أسماء نطاقات البريد الإلكتروني.

وتعد شركة الخدمات المدارة إحدى الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات التقنية في المملكة العربية السعودية. حيث تقوم الشركة بتقديم حلول غير مسبوقة في مجال خدمات الأمن السيبراني.