قائد مدرج الاتحاد: المباريات الكبيرة لها تجهيزات خاصة من قبل الرابطة

قال: أطلقنا أهازيج جديدة ونريد التفاعل من الجمهور بشكل أكبر

‬أكد حمدان مغربي قائد مدرج نادي الاتحاد أن المباريات الكبيرة لها تجهيزات خاصة من قبل الرابطة، وقال: نحن بدأنا التجهيزات منذ وقت مبكر من عمل بروفات للأهازيج واستحداث طرق حديثة للتشجيع.

وأضاف: أطلقنا أهازيج جديدة ونريد التفاعل من الجمهور بشكل أكبر، وهناك المزيد من الأهازيج الجديدة في قادم الأيام، وما يهمنا في مدرج الاتحاد هو تعود الجماهير على كل ما هو جديد، والتفاعل بشكل أكبر.

وأكد "مغربي" أنه يرحّب بأي فكرة أو مقترح في طريقة التشجيع، شريطة ألا تكون أفكاراً قد طُبقت في المدرجات من قبل.

وأوضح "مغربي" أن بعض المباريات التي يظهر فيها "الاتحاد" بمستوى متواضع، لا تجد تفاعلاً من قبل المدرج أثناء الأهازيج، مما يجعل البعض يظن بأن المدرج غير متفاعل، والحقيقة أن تفاعل المدرج بالتشجيع تحكمه ظروف المباراة.

وعن اللقطة التي ظهر بها أثناء الهدف الأول لحمدان الشمراني في مباراة الأهلي الدقيقة 49 قال: كل ما في الأمر أنني طلبت من الرابطة مواصلة التشجيع مع صوت الجماهير، وللجماهير الاتحادية الحق في اختيار الأهزوجة.

واختتم "مغربي" حديثه مطالباً الجماهير الاتحادية بالحضور للاستمتاع بالمباريات، والبعد عن التعصب الأعمى.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي قد وافق على إطلاق المبادرة التفاعلية لرابطة جماهير نادي الاتحاد برئاسة رئيس الرابطة صالح القرني، والتي تأتي ضمن خططها لتفعيل دور رابطة المشجعين التاريخي في دعم وتحفيز فرق النادي بشكل مميز.

وستعلن رابطة جماهير نادي الاتحاد لاحقاً عن مزايا وآلية الانضمام لها من خلال البوابة الإلكترونية التي يتم العمل على تجهيزها للراغبين في الالتحاق بها.