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القويحص: مسالخ مكة ستكون جاهزة خلال موسم الحج

الأمانة استحدثت عددًا من المسالخ النموذجية الجديدة

أعلن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص عن قُرب جاهزية مسالخ الأنعام بمكة المكرمة بعد أن استحدثت الأمانة عددًا من المسالخ النموذجية الجديدة بالمنطقة وعكفت على تطوير عددٍ منها لمعالجة بعض أوجه القُصور في عملية تنظيم الذبائح وتلافي المخالفات خلال موسم الحج والإيفاء بحاجة الأهالي وزوار العاصمة المقدسة.

جاء ذلك خلال جولته اليوم مع عددٍ من المسؤولين والمختصين بالأمانة على مسالخ العاصمة المقدسة لمتابعة سير الأعمال المنجزة والأعمال الأُخرى قيد الإنشاء ومتابعة المقاولين المتعاقدين لوحدات الذبح ومستثمري المسالخ.

وقال إن الأمانة تعكف منذ وقتٍ مبكر لتهيئة المسالخ لموسم الحج، حيث تم وضع خطة إستراتيجية لتطوير المسالخ البلدية بمكة لرفع طاقتها الاستيعابية وزيادة عدد نقاط الذبح وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة، مؤكدًا أن جميع مشروعات المسالخ تسير وفق خطة مُحكمة ومرسومة هذا العام بالتعاون مع القطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات لساكني مكة المكرمة وضيوف بيت الله الحرام.

وأكد ضرورة مضاعفة الجهود في مختلف الأعمال والمشروعات، وتكثيف الرقابة على المسالخ وحظائر الأنعام بمكة المكرمة، مشددًا على ضرورة اتِّباع جميع الاشتراطات الصحية لضمان تقديم هذه الخدمة بطرق سليمة وتوفير الأجواء الصحية وأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية، مع رفع مستوى الأداء لجميع العاملين وتفعيل الطرق الآلية الحديثة التي يتم بوساطتها الذبح والإجراءات الاحترازية التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي.

ويُعدّ مسلخ العكيشية من المسالخ المطورة بمكة حيث تبلغ طاقته الاستيعابية لذبح الأنعام 39 ألف رأس في اليوم، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمسلخ طريق الليث 36 ألف رأس في اليوم، ومسلخ حدّا 30 ألف رأس في اليوم، فيما بلغت الطاقة الاستيعابية لمسلخ المعيصم بعد التطوير 20 ألف رأس في اليوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القويحص: مسالخ مكة ستكون جاهزة خلال موسم الحج
سبق

أعلن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص عن قُرب جاهزية مسالخ الأنعام بمكة المكرمة بعد أن استحدثت الأمانة عددًا من المسالخ النموذجية الجديدة بالمنطقة وعكفت على تطوير عددٍ منها لمعالجة بعض أوجه القُصور في عملية تنظيم الذبائح وتلافي المخالفات خلال موسم الحج والإيفاء بحاجة الأهالي وزوار العاصمة المقدسة.

جاء ذلك خلال جولته اليوم مع عددٍ من المسؤولين والمختصين بالأمانة على مسالخ العاصمة المقدسة لمتابعة سير الأعمال المنجزة والأعمال الأُخرى قيد الإنشاء ومتابعة المقاولين المتعاقدين لوحدات الذبح ومستثمري المسالخ.

وقال إن الأمانة تعكف منذ وقتٍ مبكر لتهيئة المسالخ لموسم الحج، حيث تم وضع خطة إستراتيجية لتطوير المسالخ البلدية بمكة لرفع طاقتها الاستيعابية وزيادة عدد نقاط الذبح وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة، مؤكدًا أن جميع مشروعات المسالخ تسير وفق خطة مُحكمة ومرسومة هذا العام بالتعاون مع القطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات لساكني مكة المكرمة وضيوف بيت الله الحرام.

وأكد ضرورة مضاعفة الجهود في مختلف الأعمال والمشروعات، وتكثيف الرقابة على المسالخ وحظائر الأنعام بمكة المكرمة، مشددًا على ضرورة اتِّباع جميع الاشتراطات الصحية لضمان تقديم هذه الخدمة بطرق سليمة وتوفير الأجواء الصحية وأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية، مع رفع مستوى الأداء لجميع العاملين وتفعيل الطرق الآلية الحديثة التي يتم بوساطتها الذبح والإجراءات الاحترازية التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي.

ويُعدّ مسلخ العكيشية من المسالخ المطورة بمكة حيث تبلغ طاقته الاستيعابية لذبح الأنعام 39 ألف رأس في اليوم، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمسلخ طريق الليث 36 ألف رأس في اليوم، ومسلخ حدّا 30 ألف رأس في اليوم، فيما بلغت الطاقة الاستيعابية لمسلخ المعيصم بعد التطوير 20 ألف رأس في اليوم.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
09:28 PM

القويحص: مسالخ مكة ستكون جاهزة خلال موسم الحج

الأمانة استحدثت عددًا من المسالخ النموذجية الجديدة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أعلن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص عن قُرب جاهزية مسالخ الأنعام بمكة المكرمة بعد أن استحدثت الأمانة عددًا من المسالخ النموذجية الجديدة بالمنطقة وعكفت على تطوير عددٍ منها لمعالجة بعض أوجه القُصور في عملية تنظيم الذبائح وتلافي المخالفات خلال موسم الحج والإيفاء بحاجة الأهالي وزوار العاصمة المقدسة.

جاء ذلك خلال جولته اليوم مع عددٍ من المسؤولين والمختصين بالأمانة على مسالخ العاصمة المقدسة لمتابعة سير الأعمال المنجزة والأعمال الأُخرى قيد الإنشاء ومتابعة المقاولين المتعاقدين لوحدات الذبح ومستثمري المسالخ.

وقال إن الأمانة تعكف منذ وقتٍ مبكر لتهيئة المسالخ لموسم الحج، حيث تم وضع خطة إستراتيجية لتطوير المسالخ البلدية بمكة لرفع طاقتها الاستيعابية وزيادة عدد نقاط الذبح وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة، مؤكدًا أن جميع مشروعات المسالخ تسير وفق خطة مُحكمة ومرسومة هذا العام بالتعاون مع القطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات لساكني مكة المكرمة وضيوف بيت الله الحرام.

وأكد ضرورة مضاعفة الجهود في مختلف الأعمال والمشروعات، وتكثيف الرقابة على المسالخ وحظائر الأنعام بمكة المكرمة، مشددًا على ضرورة اتِّباع جميع الاشتراطات الصحية لضمان تقديم هذه الخدمة بطرق سليمة وتوفير الأجواء الصحية وأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية، مع رفع مستوى الأداء لجميع العاملين وتفعيل الطرق الآلية الحديثة التي يتم بوساطتها الذبح والإجراءات الاحترازية التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي.

ويُعدّ مسلخ العكيشية من المسالخ المطورة بمكة حيث تبلغ طاقته الاستيعابية لذبح الأنعام 39 ألف رأس في اليوم، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمسلخ طريق الليث 36 ألف رأس في اليوم، ومسلخ حدّا 30 ألف رأس في اليوم، فيما بلغت الطاقة الاستيعابية لمسلخ المعيصم بعد التطوير 20 ألف رأس في اليوم.

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