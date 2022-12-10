وأكد أن صحة منطقة عسير لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بكل حزم مع أي مخالف للأنظمة الصحية؛ حرصاً على صحة المواطن والمقيم.

وأضاف "آل شايع" أن "صحة عسير" أوقفت نشاط مركز فحص عمالة بمحافظة محايل عسير لوجود مخالفات رصدتها إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بصحة المنطقة.

كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، عن إغلاق "صحة عسير" مجمعين طبيين وصيدلية في محافظة خميس مشيط؛ بسبب وجود مخالفات عدة للأنظمة.

"صحة عسير" تغلق مجمعين طبيين وصيدلية وتوقف نشاط مركز فحص عمالة محمد طيران سبق 2017-12-10 كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، عن إغلاق "صحة عسير" مجمعين طبيين وصيدلية في محافظة خميس مشيط؛ بسبب وجود مخالفات عدة للأنظمة. وأضاف "آل شايع" أن "صحة عسير" أوقفت نشاط مركز فحص عمالة بمحافظة محايل عسير لوجود مخالفات رصدتها إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بصحة المنطقة. وأكد أن صحة منطقة عسير لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بكل حزم مع أي مخالف للأنظمة الصحية؛ حرصاً على صحة المواطن والمقيم.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439 07:50 PM

"صحة عسير" تغلق مجمعين طبيين وصيدلية وتوقف نشاط مركز فحص عمالة ​أكدت أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بكل حزم مع أي مخالف





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كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، عن إغلاق "صحة عسير" مجمعين طبيين وصيدلية في محافظة خميس مشيط؛ بسبب وجود مخالفات عدة للأنظمة.

وأضاف "آل شايع" أن "صحة عسير" أوقفت نشاط مركز فحص عمالة بمحافظة محايل عسير لوجود مخالفات رصدتها إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بصحة المنطقة.

وأكد أن صحة منطقة عسير لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بكل حزم مع أي مخالف للأنظمة الصحية؛ حرصاً على صحة المواطن والمقيم.