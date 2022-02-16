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"تعليم صامطة" يعقد ملتقى "رفق" للوقاية من التنمر

لنشر الوعي بين الطالبات والأمهات والمعلمات

عقد مكتب تعليم صامطة، ممثلاً بوحدة التوجيه والإرشاد "بنات"، ملتقى "رفق" للوقاية من التنمر، تحت شعار "معًا ضد التنمر"، في الابتدائية الأولى للبنات بصامطة.

جاء ذلك، بحضور رئيسة الشؤون التعليمية، أريج بنت أحمد كرشمي، ومديرة التوجيه والإرشاد بتعليم جازان، مريم بنت محمد إبراهيم عطيف.

ويهدف الملتقى إلى نشر الوعي بين الطالبات والأمهات والمعلمات بمعنى العنف وآثاره السلبية، والحد من العنف داخل المدارس وتقليل نسبته، وتعويد الطالبات على احترام بعضهن البعض، وإحياء روح التسامح والقيم الدينية.

وأكدت رئيسة الشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة "بنات"، أريج بنت أحمد كرشمي، أهمية الملتقى، خصوصًا وأنه يناقش ظاهرة العنف المدرسي بجميع أنواعه، ومن ضمنه ظاهرة التنمر، إحدى المشكلات التي قد تحدث داخل الميدان التربوي.

وشدد على أهمية الدور الكبير للمرشدات والأمهات في تصحيح السلوكيات الخاطئة لدى الطالبات، وتمكين الطالبات من عيش مراحلهن العمرية المناسبة وفق تطوراتهن الطبيعية وتوفير البيئة التعليمية الجاذبة لهن.

‫من جانبها، قالت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم جازان، مريم عطيف، إن الشراكة بين الأسرة والمدرسة تعد مطلبًا ملحًا وتنعكس إيجابيًا على سلوكيات الطالبات، مضيفة أن الجميع داخل المدرسة يسعى لتوفير بيئة آمنة لتنشئة الطالبات.

تخلل الملتقى تقديم العديد من أوراق العمل والمشاهد الحوارية والتمثيلية وورش استهدفت المرشدات والأمهات، واختتم بتكريم المدارس المشاركة بالمعرض المصاحب إضافة لتكريم المدرسة المستضيفة.

تعليم صامطة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم صامطة" يعقد ملتقى "رفق" للوقاية من التنمر
سبق

عقد مكتب تعليم صامطة، ممثلاً بوحدة التوجيه والإرشاد "بنات"، ملتقى "رفق" للوقاية من التنمر، تحت شعار "معًا ضد التنمر"، في الابتدائية الأولى للبنات بصامطة.

جاء ذلك، بحضور رئيسة الشؤون التعليمية، أريج بنت أحمد كرشمي، ومديرة التوجيه والإرشاد بتعليم جازان، مريم بنت محمد إبراهيم عطيف.

ويهدف الملتقى إلى نشر الوعي بين الطالبات والأمهات والمعلمات بمعنى العنف وآثاره السلبية، والحد من العنف داخل المدارس وتقليل نسبته، وتعويد الطالبات على احترام بعضهن البعض، وإحياء روح التسامح والقيم الدينية.

وأكدت رئيسة الشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة "بنات"، أريج بنت أحمد كرشمي، أهمية الملتقى، خصوصًا وأنه يناقش ظاهرة العنف المدرسي بجميع أنواعه، ومن ضمنه ظاهرة التنمر، إحدى المشكلات التي قد تحدث داخل الميدان التربوي.

وشدد على أهمية الدور الكبير للمرشدات والأمهات في تصحيح السلوكيات الخاطئة لدى الطالبات، وتمكين الطالبات من عيش مراحلهن العمرية المناسبة وفق تطوراتهن الطبيعية وتوفير البيئة التعليمية الجاذبة لهن.

‫من جانبها، قالت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم جازان، مريم عطيف، إن الشراكة بين الأسرة والمدرسة تعد مطلبًا ملحًا وتنعكس إيجابيًا على سلوكيات الطالبات، مضيفة أن الجميع داخل المدرسة يسعى لتوفير بيئة آمنة لتنشئة الطالبات.

تخلل الملتقى تقديم العديد من أوراق العمل والمشاهد الحوارية والتمثيلية وورش استهدفت المرشدات والأمهات، واختتم بتكريم المدارس المشاركة بالمعرض المصاحب إضافة لتكريم المدرسة المستضيفة.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
07:11 PM

"تعليم صامطة" يعقد ملتقى "رفق" للوقاية من التنمر

لنشر الوعي بين الطالبات والأمهات والمعلمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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عقد مكتب تعليم صامطة، ممثلاً بوحدة التوجيه والإرشاد "بنات"، ملتقى "رفق" للوقاية من التنمر، تحت شعار "معًا ضد التنمر"، في الابتدائية الأولى للبنات بصامطة.

جاء ذلك، بحضور رئيسة الشؤون التعليمية، أريج بنت أحمد كرشمي، ومديرة التوجيه والإرشاد بتعليم جازان، مريم بنت محمد إبراهيم عطيف.

ويهدف الملتقى إلى نشر الوعي بين الطالبات والأمهات والمعلمات بمعنى العنف وآثاره السلبية، والحد من العنف داخل المدارس وتقليل نسبته، وتعويد الطالبات على احترام بعضهن البعض، وإحياء روح التسامح والقيم الدينية.

وأكدت رئيسة الشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة "بنات"، أريج بنت أحمد كرشمي، أهمية الملتقى، خصوصًا وأنه يناقش ظاهرة العنف المدرسي بجميع أنواعه، ومن ضمنه ظاهرة التنمر، إحدى المشكلات التي قد تحدث داخل الميدان التربوي.

وشدد على أهمية الدور الكبير للمرشدات والأمهات في تصحيح السلوكيات الخاطئة لدى الطالبات، وتمكين الطالبات من عيش مراحلهن العمرية المناسبة وفق تطوراتهن الطبيعية وتوفير البيئة التعليمية الجاذبة لهن.

‫من جانبها، قالت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم جازان، مريم عطيف، إن الشراكة بين الأسرة والمدرسة تعد مطلبًا ملحًا وتنعكس إيجابيًا على سلوكيات الطالبات، مضيفة أن الجميع داخل المدرسة يسعى لتوفير بيئة آمنة لتنشئة الطالبات.

تخلل الملتقى تقديم العديد من أوراق العمل والمشاهد الحوارية والتمثيلية وورش استهدفت المرشدات والأمهات، واختتم بتكريم المدارس المشاركة بالمعرض المصاحب إضافة لتكريم المدرسة المستضيفة.

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