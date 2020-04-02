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"السبر": كورونا عذر شرعي يمنع الذهاب للمساجد.. والأجر تام وموفور

أكد أن الدولة اتخذت إجراءات وقائية وتدابير احترازية جراء انتشار الوباء

قال إمام وخطيب جامع الأميرة موضي السديري بالرياض، الشيخ محمد بن إبراهيم السبر إن الدولة اتخذت إجراءات وقائية وتدابير احترازية جراء انتشار الوباء المسمى "كورونا"؛ فعلقت الصلاة في المساجد والجوامع مؤقتًا، وعلقت الدراسة، ومنعت التجمعات، ولزم الناس بيوتهم؛ وذلك للحد من انتشار الوباء ودفعه؛ فعلاً للأسباب المشروعة وطاعة لولاة الأمور.

وأضاف الشيخ السبر أن هيئة كبار العلماء بالمملكة أصدرت فتوى بتسويغ إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد مؤقتًا، والاكتفاء برفع الأذان، وأن يقال فيه: (صلوا في بيوتكم)، وهي فتوى محررة ومستندة على أدلة شرعية صحيحة، ومبنية على مقاصد الدين الحنيف، وقواعد فقهية.

ونبه السبر بشكل مختصر على بعض المسائل المتعلقة بالصلاة في البيوت، والأذان، والجمعة، ونحوها، وما يتعلق بهذا الباب من أحكام غالبها مستقى من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم.

وأشار إلى أنه من كان محافظًا على صلاة الجمعة والجماعة ولزوم المساجد للعبادة والعلم، فإنه معذور للصلاة في البيت وأجره تام موفور؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (‏(إذا مرض العبد أو سافر، كُتب له مثلما كان يعمل مقيمًا صحيحًا))؛ [رواه البخاري]؛ قال العلامة ابن عثيمين: "المعذور يكتب له أجر الجماعة كاملًا، إذا كان من عادته أن يصليَ مع الجماعة".

وأضاف أن وباء كورونا يعتبر من الأعذار الشرعية التي تمنع من الذهاب للمساجد، والصلاة في البيت أو مكانه؛ كرخصة شرعية وإجراء احترازي للحد من التعرض للمخاطر وانتشار الأوبئة؛ قال المرداوي في الإنصاف: "ويعذر في ترك الجمعة والجماعة المريض بلا نزاع، ويعذر أيضًا في تركهما لخوف حدوث المرض.
ولفت إلى أنه من السنة أن يصلي الرجل بأهله ومن معه جماعة، وفي مثل هذه الأحوال يشرع للإنسان أن يتخذ مصلًّى في بيته ويصلي فيه بأهل بيته جماعة، وإذا اجتمع رجلان فأكثر في البيت، فيجب عليهم أن يصلوا جماعة، والأطفال يجعلهم خلفه كالمكلفين، إذا كانوا قد بلغوا سبعًا فأكثر، وهكذا لو كان صبيًّا ومكلفًا يجعلهما خلفه.

وواصل: المرأة إذا أرادت صلاة الجماعة، فإنها تكون خلف الرجل ولو كان من محارمها، ولا يجوز لها أن تصف مع الإمام ولا مع الرجال؛ ولا يجوز للمرأة أن تؤم الرجل في الصلاة حتى لو كان المأموم زوجها، أو ولدها، أو أي أحد من محارمها، وتصلى كل صلاة في وقتها، وإخراجها عن وقتها بغير عذر من الكبائر.

أما صلاة الجمعة فقال لا يجوز إقامة ‫صلاة الجمعة في البيوت أو الأسواق أو غيرها من الأماكن، والواجب في هذه الحال أن يصلوا ‫صلاة الظهر في وقتها أربع ركعات بعد الزوال.

فيروس كورونا الجديد ⁧منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السبر": كورونا عذر شرعي يمنع الذهاب للمساجد.. والأجر تام وموفور
سبق

قال إمام وخطيب جامع الأميرة موضي السديري بالرياض، الشيخ محمد بن إبراهيم السبر إن الدولة اتخذت إجراءات وقائية وتدابير احترازية جراء انتشار الوباء المسمى "كورونا"؛ فعلقت الصلاة في المساجد والجوامع مؤقتًا، وعلقت الدراسة، ومنعت التجمعات، ولزم الناس بيوتهم؛ وذلك للحد من انتشار الوباء ودفعه؛ فعلاً للأسباب المشروعة وطاعة لولاة الأمور.

وأضاف الشيخ السبر أن هيئة كبار العلماء بالمملكة أصدرت فتوى بتسويغ إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد مؤقتًا، والاكتفاء برفع الأذان، وأن يقال فيه: (صلوا في بيوتكم)، وهي فتوى محررة ومستندة على أدلة شرعية صحيحة، ومبنية على مقاصد الدين الحنيف، وقواعد فقهية.

ونبه السبر بشكل مختصر على بعض المسائل المتعلقة بالصلاة في البيوت، والأذان، والجمعة، ونحوها، وما يتعلق بهذا الباب من أحكام غالبها مستقى من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم.

وأشار إلى أنه من كان محافظًا على صلاة الجمعة والجماعة ولزوم المساجد للعبادة والعلم، فإنه معذور للصلاة في البيت وأجره تام موفور؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (‏(إذا مرض العبد أو سافر، كُتب له مثلما كان يعمل مقيمًا صحيحًا))؛ [رواه البخاري]؛ قال العلامة ابن عثيمين: "المعذور يكتب له أجر الجماعة كاملًا، إذا كان من عادته أن يصليَ مع الجماعة".

وأضاف أن وباء كورونا يعتبر من الأعذار الشرعية التي تمنع من الذهاب للمساجد، والصلاة في البيت أو مكانه؛ كرخصة شرعية وإجراء احترازي للحد من التعرض للمخاطر وانتشار الأوبئة؛ قال المرداوي في الإنصاف: "ويعذر في ترك الجمعة والجماعة المريض بلا نزاع، ويعذر أيضًا في تركهما لخوف حدوث المرض.
ولفت إلى أنه من السنة أن يصلي الرجل بأهله ومن معه جماعة، وفي مثل هذه الأحوال يشرع للإنسان أن يتخذ مصلًّى في بيته ويصلي فيه بأهل بيته جماعة، وإذا اجتمع رجلان فأكثر في البيت، فيجب عليهم أن يصلوا جماعة، والأطفال يجعلهم خلفه كالمكلفين، إذا كانوا قد بلغوا سبعًا فأكثر، وهكذا لو كان صبيًّا ومكلفًا يجعلهما خلفه.

وواصل: المرأة إذا أرادت صلاة الجماعة، فإنها تكون خلف الرجل ولو كان من محارمها، ولا يجوز لها أن تصف مع الإمام ولا مع الرجال؛ ولا يجوز للمرأة أن تؤم الرجل في الصلاة حتى لو كان المأموم زوجها، أو ولدها، أو أي أحد من محارمها، وتصلى كل صلاة في وقتها، وإخراجها عن وقتها بغير عذر من الكبائر.

أما صلاة الجمعة فقال لا يجوز إقامة ‫صلاة الجمعة في البيوت أو الأسواق أو غيرها من الأماكن، والواجب في هذه الحال أن يصلوا ‫صلاة الظهر في وقتها أربع ركعات بعد الزوال.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
05:49 PM

"السبر": كورونا عذر شرعي يمنع الذهاب للمساجد.. والأجر تام وموفور

أكد أن الدولة اتخذت إجراءات وقائية وتدابير احترازية جراء انتشار الوباء

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ذياب الشمري - الرياض
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1,920

قال إمام وخطيب جامع الأميرة موضي السديري بالرياض، الشيخ محمد بن إبراهيم السبر إن الدولة اتخذت إجراءات وقائية وتدابير احترازية جراء انتشار الوباء المسمى "كورونا"؛ فعلقت الصلاة في المساجد والجوامع مؤقتًا، وعلقت الدراسة، ومنعت التجمعات، ولزم الناس بيوتهم؛ وذلك للحد من انتشار الوباء ودفعه؛ فعلاً للأسباب المشروعة وطاعة لولاة الأمور.

وأضاف الشيخ السبر أن هيئة كبار العلماء بالمملكة أصدرت فتوى بتسويغ إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد مؤقتًا، والاكتفاء برفع الأذان، وأن يقال فيه: (صلوا في بيوتكم)، وهي فتوى محررة ومستندة على أدلة شرعية صحيحة، ومبنية على مقاصد الدين الحنيف، وقواعد فقهية.

ونبه السبر بشكل مختصر على بعض المسائل المتعلقة بالصلاة في البيوت، والأذان، والجمعة، ونحوها، وما يتعلق بهذا الباب من أحكام غالبها مستقى من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم.

وأشار إلى أنه من كان محافظًا على صلاة الجمعة والجماعة ولزوم المساجد للعبادة والعلم، فإنه معذور للصلاة في البيت وأجره تام موفور؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (‏(إذا مرض العبد أو سافر، كُتب له مثلما كان يعمل مقيمًا صحيحًا))؛ [رواه البخاري]؛ قال العلامة ابن عثيمين: "المعذور يكتب له أجر الجماعة كاملًا، إذا كان من عادته أن يصليَ مع الجماعة".

وأضاف أن وباء كورونا يعتبر من الأعذار الشرعية التي تمنع من الذهاب للمساجد، والصلاة في البيت أو مكانه؛ كرخصة شرعية وإجراء احترازي للحد من التعرض للمخاطر وانتشار الأوبئة؛ قال المرداوي في الإنصاف: "ويعذر في ترك الجمعة والجماعة المريض بلا نزاع، ويعذر أيضًا في تركهما لخوف حدوث المرض.
ولفت إلى أنه من السنة أن يصلي الرجل بأهله ومن معه جماعة، وفي مثل هذه الأحوال يشرع للإنسان أن يتخذ مصلًّى في بيته ويصلي فيه بأهل بيته جماعة، وإذا اجتمع رجلان فأكثر في البيت، فيجب عليهم أن يصلوا جماعة، والأطفال يجعلهم خلفه كالمكلفين، إذا كانوا قد بلغوا سبعًا فأكثر، وهكذا لو كان صبيًّا ومكلفًا يجعلهما خلفه.

وواصل: المرأة إذا أرادت صلاة الجماعة، فإنها تكون خلف الرجل ولو كان من محارمها، ولا يجوز لها أن تصف مع الإمام ولا مع الرجال؛ ولا يجوز للمرأة أن تؤم الرجل في الصلاة حتى لو كان المأموم زوجها، أو ولدها، أو أي أحد من محارمها، وتصلى كل صلاة في وقتها، وإخراجها عن وقتها بغير عذر من الكبائر.

أما صلاة الجمعة فقال لا يجوز إقامة ‫صلاة الجمعة في البيوت أو الأسواق أو غيرها من الأماكن، والواجب في هذه الحال أن يصلوا ‫صلاة الظهر في وقتها أربع ركعات بعد الزوال.

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