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"التأمينات": رصدنا عدداً من العاملين السعوديين غير مسجلين في النظام

قالت: سنسجّل كل عامل يثبت عمله لدى أيٍّ من منشآت القطاع الخاص

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه بناءً على ما تبيّن لها من خلال أعمالها الدورية المتمثلة في الحملات التفتيشية أو من خلال المعلومات التي تردها من الجهات الحكومية الأخرى المعنية بسوق العمل, من وجود عدد من العاملين السعوديين في القطاع الخاص غير مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية.. والتزاماً بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية وحفظاً لحقوق المشتركين، فإن المؤسسة ستقوم بتسجيل كل عامل يثبت لديها عمله لدى أيٍّ من منشآت القطاع الخاص سواءً من خلال ما يتبيّن لمفتشي المؤسسة أو من خلال ما يتبيّن من المعلومات التي ترد المؤسسة من الجهات الحكومية الأخرى المعنية بسوق العمل، دون إخلال ذلك بتطبيق العقوبات النظامية المترتبة على عدم التزام أصحاب العمل بتسجيل العمال.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التأمينات": رصدنا عدداً من العاملين السعوديين غير مسجلين في النظام
سبق

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه بناءً على ما تبيّن لها من خلال أعمالها الدورية المتمثلة في الحملات التفتيشية أو من خلال المعلومات التي تردها من الجهات الحكومية الأخرى المعنية بسوق العمل, من وجود عدد من العاملين السعوديين في القطاع الخاص غير مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية.. والتزاماً بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية وحفظاً لحقوق المشتركين، فإن المؤسسة ستقوم بتسجيل كل عامل يثبت لديها عمله لدى أيٍّ من منشآت القطاع الخاص سواءً من خلال ما يتبيّن لمفتشي المؤسسة أو من خلال ما يتبيّن من المعلومات التي ترد المؤسسة من الجهات الحكومية الأخرى المعنية بسوق العمل، دون إخلال ذلك بتطبيق العقوبات النظامية المترتبة على عدم التزام أصحاب العمل بتسجيل العمال.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
09:23 AM

"التأمينات": رصدنا عدداً من العاملين السعوديين غير مسجلين في النظام

قالت: سنسجّل كل عامل يثبت عمله لدى أيٍّ من منشآت القطاع الخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه بناءً على ما تبيّن لها من خلال أعمالها الدورية المتمثلة في الحملات التفتيشية أو من خلال المعلومات التي تردها من الجهات الحكومية الأخرى المعنية بسوق العمل, من وجود عدد من العاملين السعوديين في القطاع الخاص غير مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية.. والتزاماً بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية وحفظاً لحقوق المشتركين، فإن المؤسسة ستقوم بتسجيل كل عامل يثبت لديها عمله لدى أيٍّ من منشآت القطاع الخاص سواءً من خلال ما يتبيّن لمفتشي المؤسسة أو من خلال ما يتبيّن من المعلومات التي ترد المؤسسة من الجهات الحكومية الأخرى المعنية بسوق العمل، دون إخلال ذلك بتطبيق العقوبات النظامية المترتبة على عدم التزام أصحاب العمل بتسجيل العمال.

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