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الجيش اليمني يدمر تعزيزات حوثية في الضالع.. ويجهض محاولتي تسلل

قتل وجرح عدداً من عناصر الميليشيا المتمردة

دمرت مدفعية الجيش الوطني، اليوم (الأربعاء)، تعزيزات لميليشيا الحوثي المتمردة، أثناء تحركها غربي مدينة الفاخر بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن القصف المدفعي للجيش الوطني استهدف تعزيزات الميليشيا المتمردة، في منطقة النبيجة؛ ما أدى إلى تدمير عربتين تابعتين للميليشيا الحوثية، ومصرع كل من كان على متنهما.

على الصعيد نفسه، قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي اليوم بنيران الجيش الوطني، خلال محاولتهم التسلل في جبهتي الفاخر، وحجر، في الحافظة ذاتها.

وبين "سبتمبر نت" أن قوات الجيش أفشلت محاولتي الميليشيا الحوثية، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.

اليمن الجيش الوطني مليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يدمر تعزيزات حوثية في الضالع.. ويجهض محاولتي تسلل
سبق

دمرت مدفعية الجيش الوطني، اليوم (الأربعاء)، تعزيزات لميليشيا الحوثي المتمردة، أثناء تحركها غربي مدينة الفاخر بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن القصف المدفعي للجيش الوطني استهدف تعزيزات الميليشيا المتمردة، في منطقة النبيجة؛ ما أدى إلى تدمير عربتين تابعتين للميليشيا الحوثية، ومصرع كل من كان على متنهما.

على الصعيد نفسه، قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي اليوم بنيران الجيش الوطني، خلال محاولتهم التسلل في جبهتي الفاخر، وحجر، في الحافظة ذاتها.

وبين "سبتمبر نت" أن قوات الجيش أفشلت محاولتي الميليشيا الحوثية، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
10:12 PM

الجيش اليمني يدمر تعزيزات حوثية في الضالع.. ويجهض محاولتي تسلل

قتل وجرح عدداً من عناصر الميليشيا المتمردة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دمرت مدفعية الجيش الوطني، اليوم (الأربعاء)، تعزيزات لميليشيا الحوثي المتمردة، أثناء تحركها غربي مدينة الفاخر بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن القصف المدفعي للجيش الوطني استهدف تعزيزات الميليشيا المتمردة، في منطقة النبيجة؛ ما أدى إلى تدمير عربتين تابعتين للميليشيا الحوثية، ومصرع كل من كان على متنهما.

على الصعيد نفسه، قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي اليوم بنيران الجيش الوطني، خلال محاولتهم التسلل في جبهتي الفاخر، وحجر، في الحافظة ذاتها.

وبين "سبتمبر نت" أن قوات الجيش أفشلت محاولتي الميليشيا الحوثية، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.

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