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الأهلي: كسر في إصبع يد العويس .. ومعتز يخضع لبرنامج لياقي

أعلن رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي الدكتور حاتم جمعة، أن الفحوص الطبية والأشعة التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول الكابتن محمد العويس قد أثبتت تعرضه لكسر في إصبع اليد التي تستوجب التثبيت لمدة (3) أسابيع.

كما أشار إلى وصول الكابتن مهند عسيري أول أمس إلى جدة قادمًا من دبي، بعد أن قام بمراجعة الجراح فيليب لاندرو الذي أجرى له عملية تنظيف الركبة في 22 يناير الماضي، وسيبدأ اللاعب في تنفيذ برنامجه التأهيلي الذي سيستمر لمدة (8) أسابيع.

وأوضح الدكتور حاتم جمعة أن الكابتن محمد خبراني واصل برنامجه العلاجي بعد تعرضه لتمزق من الدرجة الثالثة في العضلة الخلفية، أثناء مواجهة الأهلي والفتح الدورية، على أن يبدأ برنامجه التأهيلي بعد (10) أيام.

وكشف رئيس الجهاز الطبي في النادي، أن الكابتن معتز هوساوي أكمل برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها، وسيخضع لبرنامج لياقي تحت إشراف مدربي اللياقة البدنية لوقايته من تكرار الإصابات.


فيما بدأ الكابتن يوسف الحربي برنامجه التأهيلي الذي سيستمر لمدة (10) أيام، بعد تعرضه لتمزق عضلي في مباراة الفريق الدورية أمام النصر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي: كسر في إصبع يد العويس .. ومعتز يخضع لبرنامج لياقي
سبق

أعلن رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي الدكتور حاتم جمعة، أن الفحوص الطبية والأشعة التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول الكابتن محمد العويس قد أثبتت تعرضه لكسر في إصبع اليد التي تستوجب التثبيت لمدة (3) أسابيع.

كما أشار إلى وصول الكابتن مهند عسيري أول أمس إلى جدة قادمًا من دبي، بعد أن قام بمراجعة الجراح فيليب لاندرو الذي أجرى له عملية تنظيف الركبة في 22 يناير الماضي، وسيبدأ اللاعب في تنفيذ برنامجه التأهيلي الذي سيستمر لمدة (8) أسابيع.

وأوضح الدكتور حاتم جمعة أن الكابتن محمد خبراني واصل برنامجه العلاجي بعد تعرضه لتمزق من الدرجة الثالثة في العضلة الخلفية، أثناء مواجهة الأهلي والفتح الدورية، على أن يبدأ برنامجه التأهيلي بعد (10) أيام.

وكشف رئيس الجهاز الطبي في النادي، أن الكابتن معتز هوساوي أكمل برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها، وسيخضع لبرنامج لياقي تحت إشراف مدربي اللياقة البدنية لوقايته من تكرار الإصابات.


فيما بدأ الكابتن يوسف الحربي برنامجه التأهيلي الذي سيستمر لمدة (10) أيام، بعد تعرضه لتمزق عضلي في مباراة الفريق الدورية أمام النصر.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
10:26 PM

الأهلي: كسر في إصبع يد العويس .. ومعتز يخضع لبرنامج لياقي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلن رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي الدكتور حاتم جمعة، أن الفحوص الطبية والأشعة التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول الكابتن محمد العويس قد أثبتت تعرضه لكسر في إصبع اليد التي تستوجب التثبيت لمدة (3) أسابيع.

كما أشار إلى وصول الكابتن مهند عسيري أول أمس إلى جدة قادمًا من دبي، بعد أن قام بمراجعة الجراح فيليب لاندرو الذي أجرى له عملية تنظيف الركبة في 22 يناير الماضي، وسيبدأ اللاعب في تنفيذ برنامجه التأهيلي الذي سيستمر لمدة (8) أسابيع.

وأوضح الدكتور حاتم جمعة أن الكابتن محمد خبراني واصل برنامجه العلاجي بعد تعرضه لتمزق من الدرجة الثالثة في العضلة الخلفية، أثناء مواجهة الأهلي والفتح الدورية، على أن يبدأ برنامجه التأهيلي بعد (10) أيام.

وكشف رئيس الجهاز الطبي في النادي، أن الكابتن معتز هوساوي أكمل برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها، وسيخضع لبرنامج لياقي تحت إشراف مدربي اللياقة البدنية لوقايته من تكرار الإصابات.


فيما بدأ الكابتن يوسف الحربي برنامجه التأهيلي الذي سيستمر لمدة (10) أيام، بعد تعرضه لتمزق عضلي في مباراة الفريق الدورية أمام النصر.

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