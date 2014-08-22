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18 موهبة تتصدّر ختام فعاليات منطقة الطائف من "رحلة إبداعية حول المملكة"

بالشراكة بين "أكاديمية MBC" و"هيئة الترفيه" وبالتعاون مع "موفي سينما Muvi Cinemas"

في إطار الشراكة المتواصلة والمستمرة بين "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية و"أكاديمية MBC"، وبالتعاون مع "موفي سينما Muvi Cinemas"، اختُتمت فعاليات محطة الطائف ضمن مبادرة "رحلة إبداعية حول المملكة".

وشهدت الفعاليات التي امتدت من 16 إلى 18 أغسطس في موفي سينما الطائف سيتي ووك إقبالاً واسعاً يعتبر الأكثر منذ انطلاقة الرحلة الإبداعية في جازان مطلع يونيو الماضي، بما في ذلك ورش العمل والندوات، التي استقبلت حضوراً كثيفاً. وقد تجاوز عدد المتقدمين والمتقدمات الإجمالي 170 في مختلف اختصاصات قطاعَي الإعلام والترفيه، وبلغ عدد الفائزين منهم 18 موهبة.

تخلّل هذه الفعاليات عدد من الندوات وورش العمل والجلسات الحوارية التي اشترك فيها الضيوف والمحاضرون المختصون في القطاع، فقدم حلمي نتو ورشة عمل حول صناعة البرامج المتخصصة، فضلاً عن كلمات ملهمة لمتخصصين منهم نورة العوض، والفنان الشاب عزام النمري.

حضر حفل الاختتام كوكبة من النجوم والنجمات ووجوه الإعلام والترفيه والسينما والتلفزيون والثقافة، بالإضافة إلى لجنة التحكيم التي ضمت نخبة من الأساتذة والمدربين وذوي الاختصاص، أبرزهم: الفنان تركي اليوسف، الإعلامية والروائية سمر المقرن، الشاعر سلطان بن بتلاء، المنتج السينمائي والأستاذ الجامعي علي التميمي، الممثلة نورة العوض، الممثل عزام النمري، الممثلة أضوى فهد ورئيس شركة حلم للإنتاج الفني حلمي نتو وغيرهم.

أسماء الفائزين والفائزات في محطة منطقة طيف:

شعر فئة الرجال: فيصل الحربي.
إخراج فئة الرجال: سامي العمري.
غناء فئة الرجال: عبدالعزيز السالم
راب فئة الرجال: محمد بحري
عزف الجيتار فئة الرجال: نواف الأحمد
مجس فئة الرجال: عبدالعزيز أحمد
عود فئة الرجال: أحمد الشمراني
تمثيل فئة النساء: أريج حمودي
تمثيل مسرحي فئة النساء: منا الماجد
تمثيل فئة الرجال: تيسير عبدالله
تمثيل مسرحي فئة الرجال: مطر العتيبي
تمثيل فئة الأطفال: عادل الحارثي
تقديم فئة الأطفال: عبيد البقمي
فئة التقديم: سالم محمد وهيلة سعود
الرسم فئة النساء: بيان أحمد
فرقة فنية: فريق هوانا
مكياج سينمائي فئة النساء: عائشة عسيري
فن مسرحي: حمود علي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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18 موهبة تتصدّر ختام فعاليات منطقة الطائف من "رحلة إبداعية حول المملكة"
سبق

في إطار الشراكة المتواصلة والمستمرة بين "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية و"أكاديمية MBC"، وبالتعاون مع "موفي سينما Muvi Cinemas"، اختُتمت فعاليات محطة الطائف ضمن مبادرة "رحلة إبداعية حول المملكة".

وشهدت الفعاليات التي امتدت من 16 إلى 18 أغسطس في موفي سينما الطائف سيتي ووك إقبالاً واسعاً يعتبر الأكثر منذ انطلاقة الرحلة الإبداعية في جازان مطلع يونيو الماضي، بما في ذلك ورش العمل والندوات، التي استقبلت حضوراً كثيفاً. وقد تجاوز عدد المتقدمين والمتقدمات الإجمالي 170 في مختلف اختصاصات قطاعَي الإعلام والترفيه، وبلغ عدد الفائزين منهم 18 موهبة.

تخلّل هذه الفعاليات عدد من الندوات وورش العمل والجلسات الحوارية التي اشترك فيها الضيوف والمحاضرون المختصون في القطاع، فقدم حلمي نتو ورشة عمل حول صناعة البرامج المتخصصة، فضلاً عن كلمات ملهمة لمتخصصين منهم نورة العوض، والفنان الشاب عزام النمري.

حضر حفل الاختتام كوكبة من النجوم والنجمات ووجوه الإعلام والترفيه والسينما والتلفزيون والثقافة، بالإضافة إلى لجنة التحكيم التي ضمت نخبة من الأساتذة والمدربين وذوي الاختصاص، أبرزهم: الفنان تركي اليوسف، الإعلامية والروائية سمر المقرن، الشاعر سلطان بن بتلاء، المنتج السينمائي والأستاذ الجامعي علي التميمي، الممثلة نورة العوض، الممثل عزام النمري، الممثلة أضوى فهد ورئيس شركة حلم للإنتاج الفني حلمي نتو وغيرهم.

أسماء الفائزين والفائزات في محطة منطقة طيف:

شعر فئة الرجال: فيصل الحربي.
إخراج فئة الرجال: سامي العمري.
غناء فئة الرجال: عبدالعزيز السالم
راب فئة الرجال: محمد بحري
عزف الجيتار فئة الرجال: نواف الأحمد
مجس فئة الرجال: عبدالعزيز أحمد
عود فئة الرجال: أحمد الشمراني
تمثيل فئة النساء: أريج حمودي
تمثيل مسرحي فئة النساء: منا الماجد
تمثيل فئة الرجال: تيسير عبدالله
تمثيل مسرحي فئة الرجال: مطر العتيبي
تمثيل فئة الأطفال: عادل الحارثي
تقديم فئة الأطفال: عبيد البقمي
فئة التقديم: سالم محمد وهيلة سعود
الرسم فئة النساء: بيان أحمد
فرقة فنية: فريق هوانا
مكياج سينمائي فئة النساء: عائشة عسيري
فن مسرحي: حمود علي

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
02:20 PM

18 موهبة تتصدّر ختام فعاليات منطقة الطائف من "رحلة إبداعية حول المملكة"

بالشراكة بين "أكاديمية MBC" و"هيئة الترفيه" وبالتعاون مع "موفي سينما Muvi Cinemas"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في إطار الشراكة المتواصلة والمستمرة بين "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية و"أكاديمية MBC"، وبالتعاون مع "موفي سينما Muvi Cinemas"، اختُتمت فعاليات محطة الطائف ضمن مبادرة "رحلة إبداعية حول المملكة".

وشهدت الفعاليات التي امتدت من 16 إلى 18 أغسطس في موفي سينما الطائف سيتي ووك إقبالاً واسعاً يعتبر الأكثر منذ انطلاقة الرحلة الإبداعية في جازان مطلع يونيو الماضي، بما في ذلك ورش العمل والندوات، التي استقبلت حضوراً كثيفاً. وقد تجاوز عدد المتقدمين والمتقدمات الإجمالي 170 في مختلف اختصاصات قطاعَي الإعلام والترفيه، وبلغ عدد الفائزين منهم 18 موهبة.

تخلّل هذه الفعاليات عدد من الندوات وورش العمل والجلسات الحوارية التي اشترك فيها الضيوف والمحاضرون المختصون في القطاع، فقدم حلمي نتو ورشة عمل حول صناعة البرامج المتخصصة، فضلاً عن كلمات ملهمة لمتخصصين منهم نورة العوض، والفنان الشاب عزام النمري.

حضر حفل الاختتام كوكبة من النجوم والنجمات ووجوه الإعلام والترفيه والسينما والتلفزيون والثقافة، بالإضافة إلى لجنة التحكيم التي ضمت نخبة من الأساتذة والمدربين وذوي الاختصاص، أبرزهم: الفنان تركي اليوسف، الإعلامية والروائية سمر المقرن، الشاعر سلطان بن بتلاء، المنتج السينمائي والأستاذ الجامعي علي التميمي، الممثلة نورة العوض، الممثل عزام النمري، الممثلة أضوى فهد ورئيس شركة حلم للإنتاج الفني حلمي نتو وغيرهم.

أسماء الفائزين والفائزات في محطة منطقة طيف:

شعر فئة الرجال: فيصل الحربي.
إخراج فئة الرجال: سامي العمري.
غناء فئة الرجال: عبدالعزيز السالم
راب فئة الرجال: محمد بحري
عزف الجيتار فئة الرجال: نواف الأحمد
مجس فئة الرجال: عبدالعزيز أحمد
عود فئة الرجال: أحمد الشمراني
تمثيل فئة النساء: أريج حمودي
تمثيل مسرحي فئة النساء: منا الماجد
تمثيل فئة الرجال: تيسير عبدالله
تمثيل مسرحي فئة الرجال: مطر العتيبي
تمثيل فئة الأطفال: عادل الحارثي
تقديم فئة الأطفال: عبيد البقمي
فئة التقديم: سالم محمد وهيلة سعود
الرسم فئة النساء: بيان أحمد
فرقة فنية: فريق هوانا
مكياج سينمائي فئة النساء: عائشة عسيري
فن مسرحي: حمود علي

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