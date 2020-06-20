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بتسهيلات لكل القطاعات.. مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تواصل مجهوداتها لإتاحة تملك المنتجات العقارية

بإطلاق الحلول التمويلية لاستقطاب جميع شرائح العملاء

واصلت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مجهوداتها لإتاحة تملك المنتجات العقارية بإطلاق الحلول التمويلية العقارية لاستقطاب جميع شرائح العملاء، وتقديم التسهيلات لكل القطاعات الحكومية والعسكرية والخاصة الذين يرغبون بالاستفادة من العروض السكنية بالمدينة الاقتصادية وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وتقدم المدينة خدماتها للراغبين بالاستفادة من العروض السكنية المتنوعة وشراء وحدات جاهزة أو وحدات على الخارطة في مختلف الأحياء السكنية بالمدينة الاقتصادية، وتلبية الرغبات في توفير فرص استثنائية للعائلات والأفراد المتطلعين للاستثمار أو تملك الوحدات السكنية؛ بهدف رفع نسبة تملك المواطنين.
وقامت المدينة في سياق طرح برامج تمويلية مناسبة، بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع البنك السعودي الفرنسي؛ لطرح الخيارات التمويلية المختلفة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء، في حين تمكّن المدينة مستفيدي الدعم السكني من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري من الاستفادة من كل الحلول التمويلية فيها.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بن إبراهيم لنجاوي أنه تم تصميم الأحياء السكنية المختلفة بالمدينة الاقتصادية لتلبي كل متطلبات الحياة العائلية والمتطلعين إلى العيش بأسلوب حياة مميز، والتي تسهم من خلالها في تحقيق جودة حياة مكتملة الخدمات والمقومات الأساسية، حيث يتمتع الإسكان بكامل مزايا البيئة العصرية المتطورة.
وأكد حرص المدينة الاقتصادية على توفير حلول سكنية متنوعة تناسب كل مستويات الدخل، وتقديم كل أنواع الدعم السكني والحلول التمويلية الميسّرة للمواطنين، بالتعاون مع شركائها في النجاح من القطاعين العام والخاص ضمن حزمة من البرامج والمشاريع المبتكرة.


وأفاد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي ريان بن محمد فايز أن التعاون وبناء الشراكة مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يصنع الحلول التمويلية المبتكرة والميسّرة للمواطنين الراغبين بتملك وحدات سكنية جاهزة ضمن مختلف أحياء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بالإضافة الى تمكّين ملّاك العقارات في المدينة الاقتصادية من الاستفادة من منتجات الرهن العقاري والبناء الذاتي وإكمال البناء.

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بتسهيلات لكل القطاعات.. مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تواصل مجهوداتها لإتاحة تملك المنتجات العقارية
سبق

واصلت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مجهوداتها لإتاحة تملك المنتجات العقارية بإطلاق الحلول التمويلية العقارية لاستقطاب جميع شرائح العملاء، وتقديم التسهيلات لكل القطاعات الحكومية والعسكرية والخاصة الذين يرغبون بالاستفادة من العروض السكنية بالمدينة الاقتصادية وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وتقدم المدينة خدماتها للراغبين بالاستفادة من العروض السكنية المتنوعة وشراء وحدات جاهزة أو وحدات على الخارطة في مختلف الأحياء السكنية بالمدينة الاقتصادية، وتلبية الرغبات في توفير فرص استثنائية للعائلات والأفراد المتطلعين للاستثمار أو تملك الوحدات السكنية؛ بهدف رفع نسبة تملك المواطنين.
وقامت المدينة في سياق طرح برامج تمويلية مناسبة، بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع البنك السعودي الفرنسي؛ لطرح الخيارات التمويلية المختلفة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء، في حين تمكّن المدينة مستفيدي الدعم السكني من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري من الاستفادة من كل الحلول التمويلية فيها.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بن إبراهيم لنجاوي أنه تم تصميم الأحياء السكنية المختلفة بالمدينة الاقتصادية لتلبي كل متطلبات الحياة العائلية والمتطلعين إلى العيش بأسلوب حياة مميز، والتي تسهم من خلالها في تحقيق جودة حياة مكتملة الخدمات والمقومات الأساسية، حيث يتمتع الإسكان بكامل مزايا البيئة العصرية المتطورة.
وأكد حرص المدينة الاقتصادية على توفير حلول سكنية متنوعة تناسب كل مستويات الدخل، وتقديم كل أنواع الدعم السكني والحلول التمويلية الميسّرة للمواطنين، بالتعاون مع شركائها في النجاح من القطاعين العام والخاص ضمن حزمة من البرامج والمشاريع المبتكرة.


وأفاد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي ريان بن محمد فايز أن التعاون وبناء الشراكة مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يصنع الحلول التمويلية المبتكرة والميسّرة للمواطنين الراغبين بتملك وحدات سكنية جاهزة ضمن مختلف أحياء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بالإضافة الى تمكّين ملّاك العقارات في المدينة الاقتصادية من الاستفادة من منتجات الرهن العقاري والبناء الذاتي وإكمال البناء.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
04:56 PM

بتسهيلات لكل القطاعات.. مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تواصل مجهوداتها لإتاحة تملك المنتجات العقارية

بإطلاق الحلول التمويلية لاستقطاب جميع شرائح العملاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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واصلت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مجهوداتها لإتاحة تملك المنتجات العقارية بإطلاق الحلول التمويلية العقارية لاستقطاب جميع شرائح العملاء، وتقديم التسهيلات لكل القطاعات الحكومية والعسكرية والخاصة الذين يرغبون بالاستفادة من العروض السكنية بالمدينة الاقتصادية وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وتقدم المدينة خدماتها للراغبين بالاستفادة من العروض السكنية المتنوعة وشراء وحدات جاهزة أو وحدات على الخارطة في مختلف الأحياء السكنية بالمدينة الاقتصادية، وتلبية الرغبات في توفير فرص استثنائية للعائلات والأفراد المتطلعين للاستثمار أو تملك الوحدات السكنية؛ بهدف رفع نسبة تملك المواطنين.
وقامت المدينة في سياق طرح برامج تمويلية مناسبة، بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع البنك السعودي الفرنسي؛ لطرح الخيارات التمويلية المختلفة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء، في حين تمكّن المدينة مستفيدي الدعم السكني من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري من الاستفادة من كل الحلول التمويلية فيها.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بن إبراهيم لنجاوي أنه تم تصميم الأحياء السكنية المختلفة بالمدينة الاقتصادية لتلبي كل متطلبات الحياة العائلية والمتطلعين إلى العيش بأسلوب حياة مميز، والتي تسهم من خلالها في تحقيق جودة حياة مكتملة الخدمات والمقومات الأساسية، حيث يتمتع الإسكان بكامل مزايا البيئة العصرية المتطورة.
وأكد حرص المدينة الاقتصادية على توفير حلول سكنية متنوعة تناسب كل مستويات الدخل، وتقديم كل أنواع الدعم السكني والحلول التمويلية الميسّرة للمواطنين، بالتعاون مع شركائها في النجاح من القطاعين العام والخاص ضمن حزمة من البرامج والمشاريع المبتكرة.


وأفاد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي ريان بن محمد فايز أن التعاون وبناء الشراكة مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يصنع الحلول التمويلية المبتكرة والميسّرة للمواطنين الراغبين بتملك وحدات سكنية جاهزة ضمن مختلف أحياء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بالإضافة الى تمكّين ملّاك العقارات في المدينة الاقتصادية من الاستفادة من منتجات الرهن العقاري والبناء الذاتي وإكمال البناء.

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