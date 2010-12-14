سجن وغرامات بحق شركتين دنماركيتين لخرقهما الحظر الأوروبي على سوريا

غرَم الإتحاد الأوروبي شركة "دان بنكرنغ" الدنماركية أكثر من خمسة ملايين دولار، وحكم على مديرها بالسجن لأربعة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة خرقه الحظر الأوروبي المفروض على سوريا.

وكانت "دان بنكرنغ" التابعة لشركة "بنكر هولدنغ"، التي فُرضت عليها غرامة أقل، قد باعت مائة واثنين وسبعين ألف طن من وقود الطائرات لشركتين روسيتين، سلَمتاه بدورهما إلى سوريا؛ لاستخدامه في الطائرات المقاتلة الروسية، وجرت عمليات البيع بين عامي 2015 و2017.