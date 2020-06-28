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مقطع الحارس و"صرخة.. سكيورتي" يتفاعلان برد "الموارد البشرية": سيُعطى كل ذي حق حقه

الوزارة أكدت في ردها على مقال "عجب" حرصها على جميع العاملين بمنشآت القطاع الخاص

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنها حريصة على حفظ حقوق جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص، وتسلُّمهم حقوقهم في وقتها دون تأخير مقابل أداء واجباتهم الوظيفية تجاه المنشأة، مشيرة إلى أنها تعمل على تحسين العلاقة التعاقدية وبشكل مستمر بين العاملين وأصحاب المنشآت لما لذلك من انعكاس إيجابي مباشر على برامج تطوير سوق العمل وتحسين بيئته والمحافظة على رأس المال البشري فيه من المواطنين والمقيمين وجعله بيئة جاذبة للباحثين عن عمل وأصحاب الاستثمارات.

وتفصيلاً، قالت الوزارة تعقيبًا على مقال الكاتب أحمد عجب، بعنوان "صرخة.. سكيورتي"، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبحكم مسؤوليتها المباشرة في حفظ حقوق العاملين في القطاع الخاص، أطلقت برنامج حماية الأجور، وهو أحد برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، حيث يرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (المواطنين والمقيمين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، إذ تسعى الوزارة بذلك إلى إثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور التي تتحول حينئذ إلى مرجع لبيانات أجور معتمدة في حال وجود خلافات حيال الأجور بين طرفي العلاقة التعاقدية.

وتابعت: "بالإشارة إلى المقطع المتداول بشأن شكوى أحد حرّاس الأمن، وهو المقطع الذي تطرق له الكاتب أحمد عجب، فقد أصدرت الوزارة توضيحًا بالوقوف على الحالة من قِبل إدارة التفتيش التابعة للوزارة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وتؤكد الوزارة اهتمامها بالحالات كافة، ووقوفها عليها بشكل مباشر لإعطاء كل ذي حق حقه وفق مقتضيات نظام العمل".

وتدعو الوزارة جميع أصحاب المنشآت وأصحاب الأعمال، إلى الالتزام بقرارات الوزارة ولوائح العمل، وأنظمتها التشريعية، وتأمل من الجميع عند رصد أي مخالفة في سوق العمل الإبلاغ عنها عبر تطبيق "معًا للرصد" المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم (19911).

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مقطع الحارس و"صرخة.. سكيورتي" يتفاعلان برد "الموارد البشرية": سيُعطى كل ذي حق حقه
سبق

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنها حريصة على حفظ حقوق جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص، وتسلُّمهم حقوقهم في وقتها دون تأخير مقابل أداء واجباتهم الوظيفية تجاه المنشأة، مشيرة إلى أنها تعمل على تحسين العلاقة التعاقدية وبشكل مستمر بين العاملين وأصحاب المنشآت لما لذلك من انعكاس إيجابي مباشر على برامج تطوير سوق العمل وتحسين بيئته والمحافظة على رأس المال البشري فيه من المواطنين والمقيمين وجعله بيئة جاذبة للباحثين عن عمل وأصحاب الاستثمارات.

وتفصيلاً، قالت الوزارة تعقيبًا على مقال الكاتب أحمد عجب، بعنوان "صرخة.. سكيورتي"، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبحكم مسؤوليتها المباشرة في حفظ حقوق العاملين في القطاع الخاص، أطلقت برنامج حماية الأجور، وهو أحد برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، حيث يرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (المواطنين والمقيمين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، إذ تسعى الوزارة بذلك إلى إثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور التي تتحول حينئذ إلى مرجع لبيانات أجور معتمدة في حال وجود خلافات حيال الأجور بين طرفي العلاقة التعاقدية.

وتابعت: "بالإشارة إلى المقطع المتداول بشأن شكوى أحد حرّاس الأمن، وهو المقطع الذي تطرق له الكاتب أحمد عجب، فقد أصدرت الوزارة توضيحًا بالوقوف على الحالة من قِبل إدارة التفتيش التابعة للوزارة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وتؤكد الوزارة اهتمامها بالحالات كافة، ووقوفها عليها بشكل مباشر لإعطاء كل ذي حق حقه وفق مقتضيات نظام العمل".

وتدعو الوزارة جميع أصحاب المنشآت وأصحاب الأعمال، إلى الالتزام بقرارات الوزارة ولوائح العمل، وأنظمتها التشريعية، وتأمل من الجميع عند رصد أي مخالفة في سوق العمل الإبلاغ عنها عبر تطبيق "معًا للرصد" المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم (19911).

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
09:34 AM

مقطع الحارس و"صرخة.. سكيورتي" يتفاعلان برد "الموارد البشرية": سيُعطى كل ذي حق حقه

الوزارة أكدت في ردها على مقال "عجب" حرصها على جميع العاملين بمنشآت القطاع الخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنها حريصة على حفظ حقوق جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص، وتسلُّمهم حقوقهم في وقتها دون تأخير مقابل أداء واجباتهم الوظيفية تجاه المنشأة، مشيرة إلى أنها تعمل على تحسين العلاقة التعاقدية وبشكل مستمر بين العاملين وأصحاب المنشآت لما لذلك من انعكاس إيجابي مباشر على برامج تطوير سوق العمل وتحسين بيئته والمحافظة على رأس المال البشري فيه من المواطنين والمقيمين وجعله بيئة جاذبة للباحثين عن عمل وأصحاب الاستثمارات.

وتفصيلاً، قالت الوزارة تعقيبًا على مقال الكاتب أحمد عجب، بعنوان "صرخة.. سكيورتي"، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبحكم مسؤوليتها المباشرة في حفظ حقوق العاملين في القطاع الخاص، أطلقت برنامج حماية الأجور، وهو أحد برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، حيث يرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (المواطنين والمقيمين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، إذ تسعى الوزارة بذلك إلى إثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور التي تتحول حينئذ إلى مرجع لبيانات أجور معتمدة في حال وجود خلافات حيال الأجور بين طرفي العلاقة التعاقدية.

وتابعت: "بالإشارة إلى المقطع المتداول بشأن شكوى أحد حرّاس الأمن، وهو المقطع الذي تطرق له الكاتب أحمد عجب، فقد أصدرت الوزارة توضيحًا بالوقوف على الحالة من قِبل إدارة التفتيش التابعة للوزارة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وتؤكد الوزارة اهتمامها بالحالات كافة، ووقوفها عليها بشكل مباشر لإعطاء كل ذي حق حقه وفق مقتضيات نظام العمل".

وتدعو الوزارة جميع أصحاب المنشآت وأصحاب الأعمال، إلى الالتزام بقرارات الوزارة ولوائح العمل، وأنظمتها التشريعية، وتأمل من الجميع عند رصد أي مخالفة في سوق العمل الإبلاغ عنها عبر تطبيق "معًا للرصد" المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم (19911).

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