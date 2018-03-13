وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر رداً على أحد المغردين: "غير صحيح ما يجري تداوله، وفي حال صدور قرارات رسمية سيتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة.

نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ما تردد عن تعليق العمل في القطاعات الحكومية.

وزارة الموارد البشرية: لم يصدر أي قرار بشأن تعليق العمل في القطاعات الحكومية عبدالله البرقاوي سبق 2020-03-13 نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ما تردد عن تعليق العمل في القطاعات الحكومية. وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر رداً على أحد المغردين: "غير صحيح ما يجري تداوله، وفي حال صدور قرارات رسمية سيتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441 09:02 PM

وزارة الموارد البشرية: لم يصدر أي قرار بشأن تعليق العمل في القطاعات الحكومية





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نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ما تردد عن تعليق العمل في القطاعات الحكومية.

وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر رداً على أحد المغردين: "غير صحيح ما يجري تداوله، وفي حال صدور قرارات رسمية سيتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة.