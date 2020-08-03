النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل استبعاده من اجتماع "لودريان" كان السبب؟.. وزير الخارجية اللبناني يستقبل

احتجاجًا على الأداء في عدة ملفات فاتحًا الباب أمام توقعات بتغييرات حكومية متوقعة

قدّم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتى اليوم، استقالته من الحكومة أمام رئيس الوزراء حسان دياب، احتجاجًا على الأداء الحكومي في أكثر من ملف حيوي.

وتُفتح الاستقالة الباب أمام توقعات بتغييرات حكومية متوقعة، بعد أن سربت مصادر حكومية أن البحث بدأ أمس عن بديل لناصيف حتى.

ووفق "سكاي نيوز" كانت تقارير قد ذكرت أن أسباب الاستقالة تتعلق باستبعاده من الاجتماعات التي أجريت مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الذي زار بيروت مؤخرًا.

يُذكر أن لبنان يعاني أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد؛ حيث خرج اللبنانيون إلى الشوارع في أكتوبر الماضي في احتجاجات عارمة أدت إلى إسقاط حكومة سعد الحريري.

واندلعت شرارة الاحتجاجات بعد الإعلان عن ضريبة جديدة على الاتصالات المجانية عبر تطبيق واتساب.

وفجّرت هذه الضريبة غضب اللبنانيين في بلد لم تتمكن فيه الدولة من تلبية الحاجات الأساسية على غرار الماء والكهرباء والصحة، بعد 30 عامًا من نهاية الحرب الأهلية (1975- 1990).

وتسببت الأزمة طويلة المدى في فقدان الليرة اللبنانية 80% من قيمتها؛ مما أدى إلى زيادة التضخم والفقر؛ فيما حُرِم أصحاب الودائع -إلى حد بعيد- من القدرة على السحب من حساباتهم الدولارية.

كما بلغ عدد العاطلين عن العمل داخل لبنان نحو نصف مليون شخص؛ فيما بلغت نسبة الذين بلا عمل بين الخريجين 37%، طبقًا لأرقام المديرية العام للإحصاء المركزي في لبنان.

وزير الخارجية اللبناني

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
هل استبعاده من اجتماع "لودريان" كان السبب؟.. وزير الخارجية اللبناني يستقبل
سبق

قدّم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتى اليوم، استقالته من الحكومة أمام رئيس الوزراء حسان دياب، احتجاجًا على الأداء الحكومي في أكثر من ملف حيوي.

وتُفتح الاستقالة الباب أمام توقعات بتغييرات حكومية متوقعة، بعد أن سربت مصادر حكومية أن البحث بدأ أمس عن بديل لناصيف حتى.

ووفق "سكاي نيوز" كانت تقارير قد ذكرت أن أسباب الاستقالة تتعلق باستبعاده من الاجتماعات التي أجريت مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الذي زار بيروت مؤخرًا.

يُذكر أن لبنان يعاني أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد؛ حيث خرج اللبنانيون إلى الشوارع في أكتوبر الماضي في احتجاجات عارمة أدت إلى إسقاط حكومة سعد الحريري.

واندلعت شرارة الاحتجاجات بعد الإعلان عن ضريبة جديدة على الاتصالات المجانية عبر تطبيق واتساب.

وفجّرت هذه الضريبة غضب اللبنانيين في بلد لم تتمكن فيه الدولة من تلبية الحاجات الأساسية على غرار الماء والكهرباء والصحة، بعد 30 عامًا من نهاية الحرب الأهلية (1975- 1990).

وتسببت الأزمة طويلة المدى في فقدان الليرة اللبنانية 80% من قيمتها؛ مما أدى إلى زيادة التضخم والفقر؛ فيما حُرِم أصحاب الودائع -إلى حد بعيد- من القدرة على السحب من حساباتهم الدولارية.

كما بلغ عدد العاطلين عن العمل داخل لبنان نحو نصف مليون شخص؛ فيما بلغت نسبة الذين بلا عمل بين الخريجين 37%، طبقًا لأرقام المديرية العام للإحصاء المركزي في لبنان.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
11:00 AM

هل استبعاده من اجتماع "لودريان" كان السبب؟.. وزير الخارجية اللبناني يستقبل

احتجاجًا على الأداء في عدة ملفات فاتحًا الباب أمام توقعات بتغييرات حكومية متوقعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,579

قدّم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتى اليوم، استقالته من الحكومة أمام رئيس الوزراء حسان دياب، احتجاجًا على الأداء الحكومي في أكثر من ملف حيوي.

وتُفتح الاستقالة الباب أمام توقعات بتغييرات حكومية متوقعة، بعد أن سربت مصادر حكومية أن البحث بدأ أمس عن بديل لناصيف حتى.

ووفق "سكاي نيوز" كانت تقارير قد ذكرت أن أسباب الاستقالة تتعلق باستبعاده من الاجتماعات التي أجريت مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الذي زار بيروت مؤخرًا.

يُذكر أن لبنان يعاني أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد؛ حيث خرج اللبنانيون إلى الشوارع في أكتوبر الماضي في احتجاجات عارمة أدت إلى إسقاط حكومة سعد الحريري.

واندلعت شرارة الاحتجاجات بعد الإعلان عن ضريبة جديدة على الاتصالات المجانية عبر تطبيق واتساب.

وفجّرت هذه الضريبة غضب اللبنانيين في بلد لم تتمكن فيه الدولة من تلبية الحاجات الأساسية على غرار الماء والكهرباء والصحة، بعد 30 عامًا من نهاية الحرب الأهلية (1975- 1990).

وتسببت الأزمة طويلة المدى في فقدان الليرة اللبنانية 80% من قيمتها؛ مما أدى إلى زيادة التضخم والفقر؛ فيما حُرِم أصحاب الودائع -إلى حد بعيد- من القدرة على السحب من حساباتهم الدولارية.

كما بلغ عدد العاطلين عن العمل داخل لبنان نحو نصف مليون شخص؛ فيما بلغت نسبة الذين بلا عمل بين الخريجين 37%، طبقًا لأرقام المديرية العام للإحصاء المركزي في لبنان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,624
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,121
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,838
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,363

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة