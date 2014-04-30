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واشنطن .. مصادر عسكرية أمريكية تنفي قصف مواقع تابعة للنظام السوري

بعد تعرُّض بعض الثكنات في ريفَي حماه وحلب للقصف بصواريخ مجهولة

نفت مصادر عسكرية أمريكية قيام الولايات المتحدة، أو قوات التحالف الدولي ضدّ "داعش"، بقصف مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام السوري، مساء أمس، بحسبما نقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الإثنين.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، قد نقلت عن مصدر عسكري سوري قوله، إن "بعض المواقع العسكرية في ريفَي حماه وحلب تعرَّضت عند الساعة العاشرة والنصف ليلاً لعدوان جديد بصواريخ معادية"، دون أن يحدّد مَن المسؤول عن شن الهجوم.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، ربطت الوكالة السورية الرسمية بين وقوع "هذا العدوان وبين المعلومات التي تؤكّد التوصل إلى اتفاقات لإخراج الإرهابيين من يلدا وببيلا وبيت سحم ومخيم اليرموك".

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، قد شنّت ضربات عسكرية على مواقع تابعة للحكومة السورية قبل أسبوعين، إثر اتهامها بشن هجوم كيماوي ضدّ مدنيين في الغوطة الشرقية.

كما اتهمت الحكومة السورية، إسرائيل، بقصف قاعدة "التيفور" الجوية العسكرية قرب حمص في التاسع من أبريل الجاري.

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن .. مصادر عسكرية أمريكية تنفي قصف مواقع تابعة للنظام السوري
سبق

نفت مصادر عسكرية أمريكية قيام الولايات المتحدة، أو قوات التحالف الدولي ضدّ "داعش"، بقصف مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام السوري، مساء أمس، بحسبما نقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الإثنين.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، قد نقلت عن مصدر عسكري سوري قوله، إن "بعض المواقع العسكرية في ريفَي حماه وحلب تعرَّضت عند الساعة العاشرة والنصف ليلاً لعدوان جديد بصواريخ معادية"، دون أن يحدّد مَن المسؤول عن شن الهجوم.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، ربطت الوكالة السورية الرسمية بين وقوع "هذا العدوان وبين المعلومات التي تؤكّد التوصل إلى اتفاقات لإخراج الإرهابيين من يلدا وببيلا وبيت سحم ومخيم اليرموك".

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، قد شنّت ضربات عسكرية على مواقع تابعة للحكومة السورية قبل أسبوعين، إثر اتهامها بشن هجوم كيماوي ضدّ مدنيين في الغوطة الشرقية.

كما اتهمت الحكومة السورية، إسرائيل، بقصف قاعدة "التيفور" الجوية العسكرية قرب حمص في التاسع من أبريل الجاري.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
10:55 AM

واشنطن .. مصادر عسكرية أمريكية تنفي قصف مواقع تابعة للنظام السوري

بعد تعرُّض بعض الثكنات في ريفَي حماه وحلب للقصف بصواريخ مجهولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفت مصادر عسكرية أمريكية قيام الولايات المتحدة، أو قوات التحالف الدولي ضدّ "داعش"، بقصف مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام السوري، مساء أمس، بحسبما نقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الإثنين.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، قد نقلت عن مصدر عسكري سوري قوله، إن "بعض المواقع العسكرية في ريفَي حماه وحلب تعرَّضت عند الساعة العاشرة والنصف ليلاً لعدوان جديد بصواريخ معادية"، دون أن يحدّد مَن المسؤول عن شن الهجوم.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، ربطت الوكالة السورية الرسمية بين وقوع "هذا العدوان وبين المعلومات التي تؤكّد التوصل إلى اتفاقات لإخراج الإرهابيين من يلدا وببيلا وبيت سحم ومخيم اليرموك".

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، قد شنّت ضربات عسكرية على مواقع تابعة للحكومة السورية قبل أسبوعين، إثر اتهامها بشن هجوم كيماوي ضدّ مدنيين في الغوطة الشرقية.

كما اتهمت الحكومة السورية، إسرائيل، بقصف قاعدة "التيفور" الجوية العسكرية قرب حمص في التاسع من أبريل الجاري.

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