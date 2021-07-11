"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 6 مساءً

قالت: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتشمل خباش وثار وحبونا ويدمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: خباش، وثار، وحبونا، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.