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الفيصل ونائبه يؤديان صلاة عيد الأضحى غدًا بالمسجد الحرام

سيزوران مركز القيادة التابع للصحة بمستشفى منى الطوارئ

يؤدي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، يرافقه نائبه الأمير بدر بن سلطان، صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام غدًا.

ويستقبل أمير منطقة مكة المكرمة، في قصر الضيافة بمكة المكرمة، أئمة وخطباء المسجد الحرام، ثم يزور ونائبه مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة بمستشفى منى الطوارئ؛ حيث يطمئن على الحالة الصحية لضيوف الرحمن ويطلع على الخدمات المقدمة لهم.

عقب ذلك سيتفقد مركز القيادة والسيطرة التابع للأمن العام؛ حيث يطلع على تنفيذ خطط حج هذا العام ويطمئن على الحالة العامة للحجيج.

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الفيصل ونائبه يؤديان صلاة عيد الأضحى غدًا بالمسجد الحرام
سبق

يؤدي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، يرافقه نائبه الأمير بدر بن سلطان، صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام غدًا.

ويستقبل أمير منطقة مكة المكرمة، في قصر الضيافة بمكة المكرمة، أئمة وخطباء المسجد الحرام، ثم يزور ونائبه مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة بمستشفى منى الطوارئ؛ حيث يطمئن على الحالة الصحية لضيوف الرحمن ويطلع على الخدمات المقدمة لهم.

عقب ذلك سيتفقد مركز القيادة والسيطرة التابع للأمن العام؛ حيث يطلع على تنفيذ خطط حج هذا العام ويطمئن على الحالة العامة للحجيج.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
04:36 PM

الفيصل ونائبه يؤديان صلاة عيد الأضحى غدًا بالمسجد الحرام

سيزوران مركز القيادة التابع للصحة بمستشفى منى الطوارئ

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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يؤدي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، يرافقه نائبه الأمير بدر بن سلطان، صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام غدًا.

ويستقبل أمير منطقة مكة المكرمة، في قصر الضيافة بمكة المكرمة، أئمة وخطباء المسجد الحرام، ثم يزور ونائبه مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة بمستشفى منى الطوارئ؛ حيث يطمئن على الحالة الصحية لضيوف الرحمن ويطلع على الخدمات المقدمة لهم.

عقب ذلك سيتفقد مركز القيادة والسيطرة التابع للأمن العام؛ حيث يطلع على تنفيذ خطط حج هذا العام ويطمئن على الحالة العامة للحجيج.

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