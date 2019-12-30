المعارضة التركية ترفض إرسال قوات إلى ليبيا

"أوز": الأولوية للدبلوماسية وليست للحرب بالوكالة

أعلن حزب المعارضة الرئيس في تركيا، الاثنين، معارضته لمشروع قانون يهدف للسماح بنشر قوات في ليبيا، معتبراً أن مثل هذا التحرك سيفاقم الصراع هناك، ويؤدي لانتشاره في المنطقة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إن حكومته ستسعى إلى موافقة البرلمان على إرسال قوات إلى ليبيا، بعدما طلبت حكومة فايز السراج في طرابلس دعماً.

ويخوض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر "معركة حاسمة"؛ من أجل تحرير مدينة طرابلس من أيدي المليشيات المسلحة المدعومة من حكومة "السراج".

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أونال شفيق أوز، بعد محادثات مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بشأن مشروع القانون، إن حزبه يعارض الخطوة.

وأضاف "أوز": نعتقد أنه ينبغي أن تكون الأولوية للدبلوماسية، وليس لأن نكون جزءاً من حرب بالوكالة. ما يجري هو القيام باستعدادات لزيادة الوضع الحالي سوءاً، وأبلغْنا الوزير بأن هذا ليس صواباً.

وأردف: إرسال قوات إلى هناك في هذه الحالة سيوسع تأثيرات الصراعات في المنطقة ويؤدي لانتشارها... نرى مشروع القرار أمراً سلبياً.

والتقى جاويش أوغلو، بعد ذلك، زعيمة الحزب الصالح المعارض لبحث مشروع قانون نشر القوات في ليبيا.

ووقعت تركيا اتفاقين منفصلين الشهر الماضي مع حكومة "السراج"، أحدهما بشأن التعاون الأمني والعسكري، والآخر يتعلق بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.

وأرسلت أنقرة إمدادات عسكرية ومرتزقة إلى حكومة السراج بالرغم من حظر تفرضه الأمم المتحدة، وذلك حسب ما أفاد تقرير للمنظمة اطلعت عليه "رويترز" الشهر الماضي.