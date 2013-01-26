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"تعليم الطائف" تترشح بـ13 مبادرة لجائزة الإبداع الرقمية

ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي

ترشحت 13 مبادرة من "تعليم الطائف" لجائزة الإبداع الرقمية لمحافظة الطائف، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة، تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".

ويهدف الملتقى إلى صناعة مبادرات رقمية تقنية تساهم في تعزيز ثقافة بناء الإنسان من خلال الريادة الفكرية والثقافية والتطويرية التي تعزز البيئة الإبداعية، بما يتناغم مع رؤية المملكة 2030.

ونوه المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، بهذه المبادرات والتي تسهم في تحقيق أهداف الملتقى واستثمار المقومات والطاقات الإبداعية في المنطقة لتنمية أفراد المجتمع لخدمة الوطن إلى جانب إيجاد بيئة تنافسية إبداعية محفزة لتطوير العمل الثقافي، مؤكداً أهمية العمل على تفعيلها بما يحقق أهداف الملتقى.

وقدم التهنئة لأصحاب المبادرات، متمنياً التوفيق لهم في المراحل القادمة من الجائزة.

وثمن في الوقت ذاته، جهود مدير ومديرة إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات وفريق العمل معهما في تقديم الدعم والتحفيز للمنافسة وتهيئة كل الظروف الملائمة لإنجاح المبادرات.

يُذكر أن المبادرات المرشحة هي: مكتبة النشاط الرقمية، الأنشطة التفاعلية الإلكترونية، التحفيز الرقمي، أسهل لي، فصل افتراضي لمرحلة رياض الأطفال، ١٠٠ الـ ١٠٠ قدرات كمي، تعليم الكبار الرقمية، منصة أرتال، تطوير التطبيقات الرقمية للهواتف المحمولة، إرث بصري، برمجة ذكية لحساب المواريث عبر ويب الذكي، المقهى الرقمي، وتفوقك مضمون.

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"تعليم الطائف" تترشح بـ13 مبادرة لجائزة الإبداع الرقمية
سبق

ترشحت 13 مبادرة من "تعليم الطائف" لجائزة الإبداع الرقمية لمحافظة الطائف، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة، تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".

ويهدف الملتقى إلى صناعة مبادرات رقمية تقنية تساهم في تعزيز ثقافة بناء الإنسان من خلال الريادة الفكرية والثقافية والتطويرية التي تعزز البيئة الإبداعية، بما يتناغم مع رؤية المملكة 2030.

ونوه المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، بهذه المبادرات والتي تسهم في تحقيق أهداف الملتقى واستثمار المقومات والطاقات الإبداعية في المنطقة لتنمية أفراد المجتمع لخدمة الوطن إلى جانب إيجاد بيئة تنافسية إبداعية محفزة لتطوير العمل الثقافي، مؤكداً أهمية العمل على تفعيلها بما يحقق أهداف الملتقى.

وقدم التهنئة لأصحاب المبادرات، متمنياً التوفيق لهم في المراحل القادمة من الجائزة.

وثمن في الوقت ذاته، جهود مدير ومديرة إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات وفريق العمل معهما في تقديم الدعم والتحفيز للمنافسة وتهيئة كل الظروف الملائمة لإنجاح المبادرات.

يُذكر أن المبادرات المرشحة هي: مكتبة النشاط الرقمية، الأنشطة التفاعلية الإلكترونية، التحفيز الرقمي، أسهل لي، فصل افتراضي لمرحلة رياض الأطفال، ١٠٠ الـ ١٠٠ قدرات كمي، تعليم الكبار الرقمية، منصة أرتال، تطوير التطبيقات الرقمية للهواتف المحمولة، إرث بصري، برمجة ذكية لحساب المواريث عبر ويب الذكي، المقهى الرقمي، وتفوقك مضمون.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
08:02 PM

"تعليم الطائف" تترشح بـ13 مبادرة لجائزة الإبداع الرقمية

ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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ترشحت 13 مبادرة من "تعليم الطائف" لجائزة الإبداع الرقمية لمحافظة الطائف، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة، تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".

ويهدف الملتقى إلى صناعة مبادرات رقمية تقنية تساهم في تعزيز ثقافة بناء الإنسان من خلال الريادة الفكرية والثقافية والتطويرية التي تعزز البيئة الإبداعية، بما يتناغم مع رؤية المملكة 2030.

ونوه المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، بهذه المبادرات والتي تسهم في تحقيق أهداف الملتقى واستثمار المقومات والطاقات الإبداعية في المنطقة لتنمية أفراد المجتمع لخدمة الوطن إلى جانب إيجاد بيئة تنافسية إبداعية محفزة لتطوير العمل الثقافي، مؤكداً أهمية العمل على تفعيلها بما يحقق أهداف الملتقى.

وقدم التهنئة لأصحاب المبادرات، متمنياً التوفيق لهم في المراحل القادمة من الجائزة.

وثمن في الوقت ذاته، جهود مدير ومديرة إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات وفريق العمل معهما في تقديم الدعم والتحفيز للمنافسة وتهيئة كل الظروف الملائمة لإنجاح المبادرات.

يُذكر أن المبادرات المرشحة هي: مكتبة النشاط الرقمية، الأنشطة التفاعلية الإلكترونية، التحفيز الرقمي، أسهل لي، فصل افتراضي لمرحلة رياض الأطفال، ١٠٠ الـ ١٠٠ قدرات كمي، تعليم الكبار الرقمية، منصة أرتال، تطوير التطبيقات الرقمية للهواتف المحمولة، إرث بصري، برمجة ذكية لحساب المواريث عبر ويب الذكي، المقهى الرقمي، وتفوقك مضمون.

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