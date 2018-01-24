مدرسة بنات بالرياض تحاكي "الجنادرية".. العم "ناصر" تطوع حباً للتراث

يوم للنشاط من خلال الأركان وعدد من الأنشطة والمشاركات والملابس الشعبية

أقامت، صباح اليوم، المتوسطة الثانية والسبعون للبنات بحي الشفاء جنوب الرياض، يوم النشاط، والذي يحاكون من خلاله فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية"، من خلال الأركان وعدد من الأنشطة والمشاركات والملابس الشعبية.

وقد شارك "المتوسطة" متطوعاً العم ناصر بن راشد الخرعان، وهو أحد رجال زمن الطيبين والمحبين لإحياء التراث، من خلال ركن للضيافة على سور المدرسة الخارجي بجوار بوابتها جهّزه لاستضافة أولياء الأمور الذين يقومون بإيصال بناتهم للمدرسة.

وفي هذا الجانب، يقول "الخرعان": "ابنتي تدرس في هذه المدرسة، وعندما علمت بهذه الفعالية أحببت المشاركة، ولي مساهمات عديدة أفخر فيها بإحياء تراث وطني وعرض أدوات وضيافة الزمن الجميل، ولي مساهمات عديدة من خلال مناسبات وطنية ومشاركة الجهات مثل الجمعيات الخيرية متطوعاً؛ وذلك لإبراز التراث الوطني والتعريف بما كان عليه الآباء والأجداد، وما كانت عليه دولتنا العظيمة وقيادتنا التي نفخر بها وبحرصها ومحافظتها على عاداتنا وتقاليدنا العربية وموروثاتها الأصيلة، وخير قدوة وقائد هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- رجل التاريخ والحافظ الأمين لسيرة وتراث الوطن".