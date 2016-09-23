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"شراحيلي": ذكرى اليوم الوطني تعيد لنا تاريخ مشرف صنعه المؤسس

مدير هيئة الأمر بالمعروف الباحة يهنئ القيادة بالذكرى الغالية

نوّه مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي، في ذكرى اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية بالجهود المباركة للقيادة في تنمية وعز الوطن والمواطن.

وقال الشيخ شراحيلي: إن ذكرى اليوم الوطني السعودي تعيد لنا التاريخ المشرف الذي صنعه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله وطيب ثراه- بتوحيد شتات الوطن وتأسيس مجده ونموه ووحدة شعبه.

وأضاف "شراحيلي" أن ملوك البلاد الصالحين ساروا على نهج القائد المؤسس حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذين حكموا بحزم وعزم، وحاربوا الفساد والفاسدين؛ لتكون المملكة العربية السعودية في مكانها الرائد لقيادة العالم العربي والإسلامي.

وأشار إلى أن ما يعيشه المواطن السعودي والمقيم على أرض بلادنا الطاهرة من قفزات تنموية وقوة اقتصادية وتحولات رقمية ومعلوماتية وتحسين في جودة الحياة ضمن البرامج الطموحة والجادة لرؤية المملكة 2030 بقيادة سمو ولي العهد، تشعرنا بالفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن العظيم.

وأكد وجوب شكر الله سبحانه على ما أسبغه من الأمن والإيمان الذي ننعم به في هذه البلاد العزيزة بفضله -جل جلاله- ثم بفضل حكومة رشيدة تحكم شرع الله ولا تألوا جهدًا لتقديم ما فيه رخاء الوطن والمواطن وتحقيق مصالح العباد والبلاد.

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"شراحيلي": ذكرى اليوم الوطني تعيد لنا تاريخ مشرف صنعه المؤسس
سبق

نوّه مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي، في ذكرى اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية بالجهود المباركة للقيادة في تنمية وعز الوطن والمواطن.

وقال الشيخ شراحيلي: إن ذكرى اليوم الوطني السعودي تعيد لنا التاريخ المشرف الذي صنعه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله وطيب ثراه- بتوحيد شتات الوطن وتأسيس مجده ونموه ووحدة شعبه.

وأضاف "شراحيلي" أن ملوك البلاد الصالحين ساروا على نهج القائد المؤسس حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذين حكموا بحزم وعزم، وحاربوا الفساد والفاسدين؛ لتكون المملكة العربية السعودية في مكانها الرائد لقيادة العالم العربي والإسلامي.

وأشار إلى أن ما يعيشه المواطن السعودي والمقيم على أرض بلادنا الطاهرة من قفزات تنموية وقوة اقتصادية وتحولات رقمية ومعلوماتية وتحسين في جودة الحياة ضمن البرامج الطموحة والجادة لرؤية المملكة 2030 بقيادة سمو ولي العهد، تشعرنا بالفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن العظيم.

وأكد وجوب شكر الله سبحانه على ما أسبغه من الأمن والإيمان الذي ننعم به في هذه البلاد العزيزة بفضله -جل جلاله- ثم بفضل حكومة رشيدة تحكم شرع الله ولا تألوا جهدًا لتقديم ما فيه رخاء الوطن والمواطن وتحقيق مصالح العباد والبلاد.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
07:18 PM

"شراحيلي": ذكرى اليوم الوطني تعيد لنا تاريخ مشرف صنعه المؤسس

مدير هيئة الأمر بالمعروف الباحة يهنئ القيادة بالذكرى الغالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نوّه مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي، في ذكرى اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية بالجهود المباركة للقيادة في تنمية وعز الوطن والمواطن.

وقال الشيخ شراحيلي: إن ذكرى اليوم الوطني السعودي تعيد لنا التاريخ المشرف الذي صنعه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله وطيب ثراه- بتوحيد شتات الوطن وتأسيس مجده ونموه ووحدة شعبه.

وأضاف "شراحيلي" أن ملوك البلاد الصالحين ساروا على نهج القائد المؤسس حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذين حكموا بحزم وعزم، وحاربوا الفساد والفاسدين؛ لتكون المملكة العربية السعودية في مكانها الرائد لقيادة العالم العربي والإسلامي.

وأشار إلى أن ما يعيشه المواطن السعودي والمقيم على أرض بلادنا الطاهرة من قفزات تنموية وقوة اقتصادية وتحولات رقمية ومعلوماتية وتحسين في جودة الحياة ضمن البرامج الطموحة والجادة لرؤية المملكة 2030 بقيادة سمو ولي العهد، تشعرنا بالفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن العظيم.

وأكد وجوب شكر الله سبحانه على ما أسبغه من الأمن والإيمان الذي ننعم به في هذه البلاد العزيزة بفضله -جل جلاله- ثم بفضل حكومة رشيدة تحكم شرع الله ولا تألوا جهدًا لتقديم ما فيه رخاء الوطن والمواطن وتحقيق مصالح العباد والبلاد.

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