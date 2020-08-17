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أمريكا تهاجم نقطة تفتيش للنظام السوري.. وتقتل عنصرًا وتصيب اثنين

الواقعة حدثت بعد منع دوريتها من المرور

هاجمت طائرتا هليكوبتر أمريكيتان، اليوم (الاثنين)، نقطة تفتيش للنظام السوري بشمال شرق البلاد قرب مدينة القامشلي الخاضعة لسيطرة الأكراد؛ مما أسفر عن مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين.

وأوضحت وسائل إعلام أن الواقعة حدثت بعد وقت قصير من منع دورية أمريكية من المرور عبر نقطة تفتيش للنظام في المنطقة، وفقاً لـ"رويترز".

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أمريكا تهاجم نقطة تفتيش للنظام السوري.. وتقتل عنصرًا وتصيب اثنين
سبق

هاجمت طائرتا هليكوبتر أمريكيتان، اليوم (الاثنين)، نقطة تفتيش للنظام السوري بشمال شرق البلاد قرب مدينة القامشلي الخاضعة لسيطرة الأكراد؛ مما أسفر عن مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين.

وأوضحت وسائل إعلام أن الواقعة حدثت بعد وقت قصير من منع دورية أمريكية من المرور عبر نقطة تفتيش للنظام في المنطقة، وفقاً لـ"رويترز".

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
02:31 PM

أمريكا تهاجم نقطة تفتيش للنظام السوري.. وتقتل عنصرًا وتصيب اثنين

الواقعة حدثت بعد منع دوريتها من المرور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هاجمت طائرتا هليكوبتر أمريكيتان، اليوم (الاثنين)، نقطة تفتيش للنظام السوري بشمال شرق البلاد قرب مدينة القامشلي الخاضعة لسيطرة الأكراد؛ مما أسفر عن مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين.

وأوضحت وسائل إعلام أن الواقعة حدثت بعد وقت قصير من منع دورية أمريكية من المرور عبر نقطة تفتيش للنظام في المنطقة، وفقاً لـ"رويترز".

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