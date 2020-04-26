مصادر "سبق" تكشف تفاصيل 138 مصاباً بـ"كورونا" بجازان وتؤكد: مصدرها بيش

وسط مطالبات بتشديد الإجراءات بمواقع إسكان العمالة لمخالطتهم الأهالي

كشفت مصادر لـ"سبق" تفاصيل إصابة 113 حالة مؤكدة بفيروس "كورونا" في محافظة بيش بمنطقة جازان، موضحةً سبب الإصابة.



وبينت المصادر أن الحالات هي لوافدين اكتشفت في إسكاناتهم؛ وذلك بسبب مخالطتهم لوافد تم تسجيل إصابته الأسبوع الماضي في محافظة بيش.



وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بمحافظة بيش 150 حالة تم تسجيلها خلال أسبوع واحد، وتم تسجيل حالة تعافٍ واحدة وهي لوافد صيني.



وتأتي هذه الأعداد المتزايدة لتتزامن مع مطالبات عدد من أهالي قرية المنزالة في بيش للجهات المعنية باتخاذ تدابير شديدة على إسكانات العمالة؛ لكون عدد منهم يخالط السكان في التموينات وغيرها.



وكانت "صحة جازان" قد أعلنت أن مستشفى بيش سيكون مخصصاً للرعاية الطبية لمصابي فيروس "كورونا" المستجد، إلا أن المستشفى سعته السريرية لا تصل إلى رقم الإصابات المسجلة بالمحافظة، مشيرةً إلى أن عزل المصابين يتم في محاجر مخصصة.



وبيّنت مصادر "سبق" أن الإصابات المعلنة بمحافظات العارضة وأبوعريش تعود لوافدين مخالطين لمصابين بإسكانات عمالة بيش، واستثنت المصادر مصاباً واحداً من ذلك، وتم تسجيل حالته في مدينة جازان.



وكان قد غيّر المصاب الأول في محافظة بيش مسار حالات "كورونا" في منطقة جازان ومحافظة بيش بشكل خاص، إذا كانت المحافظة خارج إعلانات الصحة اليومية وتقاريرها حول "كورونا"، إلى أن أعلنت المصاب الأول والذي لم يلتزم الإجراءات والعزل حتى نقل العدوى إلى 149 حالة حتى الآن في إسكان العمالة بالمحافظة، حيث تجري فحوصاً ميدانية متواصلة لمخالطيه في إسكانات العمالة.



وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 218 حالة إصابة تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، فيما سجلت محافظة بيش 150 ومدينة جازان 27 إصابة والعارضة 15 وأبوعريش 10 وصامطة 8 والطوال 4 وصبيا 4.