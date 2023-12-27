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مصر.. اتهام تطبيق "تيك توك" بترويج "البلطجة والعنف والتنمر والعري والإباحية"

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، الدعوى المرفوعة من محامييْن، طالبا فيها بحظر تطبيق "تيك توك"؛ لترويجه لـ"البلطجة والعنف والتنمر".

الدعوى طالبت بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن وقف وحظر وحجب موقع "تيك توك"، عن شبكة الإنترنت داخل مصر، كما طالبت شركتيْ "غوغل" و"آبل"، بحذف التطبيق من متاجرها، سواء "غوغل بلاي"، أو "آبل ستور" في مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار منها حظر وحجب جميع المواقع والروابط الإلكترونية التي تعرض إعلانات التطبيق.

الدعوى المرفوعة من المحامييْن وليد التميمي وحميدو جميل، قالت: إن "تيك توك يروّج لمقاطع العري والإباحية والبلطجة والعنف والتنمر في المجتمع؛ بل أصبح منفذًا لتجارة المواد المخدرة، وتجارة العملة؛ مما يؤثر بشكل سلبي على المجتمع خاصة الأطفال والشباب".

وأضافت أن "كثيرًا من الفتيات لجأن إلى العري وتصوير فيديوهات لهن تُحرض على الفسق؛ لتحقيق أكبر نسبة انتشار وشهرة على منصات السوشيال ميديا".

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مصر.. اتهام تطبيق "تيك توك" بترويج "البلطجة والعنف والتنمر والعري والإباحية"
سبق

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، الدعوى المرفوعة من محامييْن، طالبا فيها بحظر تطبيق "تيك توك"؛ لترويجه لـ"البلطجة والعنف والتنمر".

الدعوى طالبت بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن وقف وحظر وحجب موقع "تيك توك"، عن شبكة الإنترنت داخل مصر، كما طالبت شركتيْ "غوغل" و"آبل"، بحذف التطبيق من متاجرها، سواء "غوغل بلاي"، أو "آبل ستور" في مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار منها حظر وحجب جميع المواقع والروابط الإلكترونية التي تعرض إعلانات التطبيق.

الدعوى المرفوعة من المحامييْن وليد التميمي وحميدو جميل، قالت: إن "تيك توك يروّج لمقاطع العري والإباحية والبلطجة والعنف والتنمر في المجتمع؛ بل أصبح منفذًا لتجارة المواد المخدرة، وتجارة العملة؛ مما يؤثر بشكل سلبي على المجتمع خاصة الأطفال والشباب".

وأضافت أن "كثيرًا من الفتيات لجأن إلى العري وتصوير فيديوهات لهن تُحرض على الفسق؛ لتحقيق أكبر نسبة انتشار وشهرة على منصات السوشيال ميديا".

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
08:25 AM

مصر.. اتهام تطبيق "تيك توك" بترويج "البلطجة والعنف والتنمر والعري والإباحية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، الدعوى المرفوعة من محامييْن، طالبا فيها بحظر تطبيق "تيك توك"؛ لترويجه لـ"البلطجة والعنف والتنمر".

الدعوى طالبت بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن وقف وحظر وحجب موقع "تيك توك"، عن شبكة الإنترنت داخل مصر، كما طالبت شركتيْ "غوغل" و"آبل"، بحذف التطبيق من متاجرها، سواء "غوغل بلاي"، أو "آبل ستور" في مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار منها حظر وحجب جميع المواقع والروابط الإلكترونية التي تعرض إعلانات التطبيق.

الدعوى المرفوعة من المحامييْن وليد التميمي وحميدو جميل، قالت: إن "تيك توك يروّج لمقاطع العري والإباحية والبلطجة والعنف والتنمر في المجتمع؛ بل أصبح منفذًا لتجارة المواد المخدرة، وتجارة العملة؛ مما يؤثر بشكل سلبي على المجتمع خاصة الأطفال والشباب".

وأضافت أن "كثيرًا من الفتيات لجأن إلى العري وتصوير فيديوهات لهن تُحرض على الفسق؛ لتحقيق أكبر نسبة انتشار وشهرة على منصات السوشيال ميديا".

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