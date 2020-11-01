1278 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات وإجمالي سلطنة عمان 115734

الصحة الإماراتية: إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 133.907

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1278 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 1606 حالات شفاء، ووفاة واحدة.



وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 133.907 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 496 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 130.508 حالات .



وأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السلطنة وصلت إلى 115734 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 1246 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 105700 حالة ما يعادل نسبة 3ر91 %.



وذكرت الوزارة أن عدد المنومين في المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 حالة ليصل الإجمالي إلى 389 وفي العناية المركزة 175 منوماً .