للجميع والمدخنين بالذات.. نصيحة ثمينة من "النمر" تجنّبك الجلطات
دعا إلى مراقبة الدم "الهيموجلوبين" إذا زاد على ١٨ تفادياً لحدوث لزوجة
قدّم استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر؛ نصيحة ثمينة للجميع والمدخنين بالذات.
وقال "النمر"؛ في تغريدة عبر "تويتر": "لا بد أن تراقب الدم (الهيموجلوبين) إذا زاد على ١٨، لازم تتبرع بالدم علاجياً؛ لأن زيادة لزوجة الدم من أسباب جلطات القلب والدماغ".
للجميع والمدخنين بالذات.. نصيحة ثمينة من "النمر" تجنّبك الجلطات
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-09
قدّم استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر؛ نصيحة ثمينة للجميع والمدخنين بالذات.
وقال "النمر"؛ في تغريدة عبر "تويتر": "لا بد أن تراقب الدم (الهيموجلوبين) إذا زاد على ١٨، لازم تتبرع بالدم علاجياً؛ لأن زيادة لزوجة الدم من أسباب جلطات القلب والدماغ".
09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
12:45 PM
للجميع والمدخنين بالذات.. نصيحة ثمينة من "النمر" تجنّبك الجلطات
دعا إلى مراقبة الدم "الهيموجلوبين" إذا زاد على ١٨ تفادياً لحدوث لزوجة
قدّم استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر؛ نصيحة ثمينة للجميع والمدخنين بالذات.
وقال "النمر"؛ في تغريدة عبر "تويتر": "لا بد أن تراقب الدم (الهيموجلوبين) إذا زاد على ١٨، لازم تتبرع بالدم علاجياً؛ لأن زيادة لزوجة الدم من أسباب جلطات القلب والدماغ".