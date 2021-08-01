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"الصحة": تسجيل 1084 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1285 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمين عسير يوجه البلديات بتفعيل شرط التحصين لدخول المنشآت

تفعيلًا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن من وزارة الداخلية

وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي كل الإدارات والبلديات بالبدء في تطبيق قرار الامتثال بمنع دخول الأمانة، وكل مبانيها وبلدياتها والمنشآت التجارية ومراكز التسوق والمنشآت الغذائية لغير المحصنين للحفاظ على الصحة العامة.

جاء ذلك التوجيه تفعيلًا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن، بتطبيق قرار منع غير المحصّنين من دخول منشآت الأمانة وإدارتها والبلديات التابعة لها، وكذلك جميع الأسواق، وتكثيف الجانب الرقابي من قبل الفرق الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار هذا الوباء.

فيما سيكون الدخول لكل المراكز التجارية والمولات وأسواق النفع العام مشروطًا بالتحصين؛ إذ سيتم منع دخول غير المحصنين حفاظًا على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا.

ودعت الأمانة الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن المخالفين، بالتواصل مع مركز البلاغات 940.

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أمين عسير يوجه البلديات بتفعيل شرط التحصين لدخول المنشآت
سبق

وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي كل الإدارات والبلديات بالبدء في تطبيق قرار الامتثال بمنع دخول الأمانة، وكل مبانيها وبلدياتها والمنشآت التجارية ومراكز التسوق والمنشآت الغذائية لغير المحصنين للحفاظ على الصحة العامة.

جاء ذلك التوجيه تفعيلًا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن، بتطبيق قرار منع غير المحصّنين من دخول منشآت الأمانة وإدارتها والبلديات التابعة لها، وكذلك جميع الأسواق، وتكثيف الجانب الرقابي من قبل الفرق الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار هذا الوباء.

فيما سيكون الدخول لكل المراكز التجارية والمولات وأسواق النفع العام مشروطًا بالتحصين؛ إذ سيتم منع دخول غير المحصنين حفاظًا على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا.

ودعت الأمانة الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن المخالفين، بالتواصل مع مركز البلاغات 940.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
06:00 PM
اخر تعديل
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
07:49 PM

أمين عسير يوجه البلديات بتفعيل شرط التحصين لدخول المنشآت

تفعيلًا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن من وزارة الداخلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي كل الإدارات والبلديات بالبدء في تطبيق قرار الامتثال بمنع دخول الأمانة، وكل مبانيها وبلدياتها والمنشآت التجارية ومراكز التسوق والمنشآت الغذائية لغير المحصنين للحفاظ على الصحة العامة.

جاء ذلك التوجيه تفعيلًا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن، بتطبيق قرار منع غير المحصّنين من دخول منشآت الأمانة وإدارتها والبلديات التابعة لها، وكذلك جميع الأسواق، وتكثيف الجانب الرقابي من قبل الفرق الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار هذا الوباء.

فيما سيكون الدخول لكل المراكز التجارية والمولات وأسواق النفع العام مشروطًا بالتحصين؛ إذ سيتم منع دخول غير المحصنين حفاظًا على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا.

ودعت الأمانة الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن المخالفين، بالتواصل مع مركز البلاغات 940.

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