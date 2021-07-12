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غادر قبل 3 أيام ورصدته كاميرات.. العثور على مفقود بريدة "الدخيل"

وُجد بمساعدة الأجهزة الأمنية والفرق التطوعية.. وابن عمه: "الحمد لله"

عثر ذوو المفقود عبدالكريم علي الدخيل، عليه بمدينة بريدة، بمساعدة الأجهزة الأمنية والفرق التطوعية.

وقال بندر الدخيل، ابن عم المفقود: "الحمد لله تم العثور على عبدالكريم".

وعلمت "سبق"، أن المفقود عُثر عليه وهو بصحة جيدة، ولم يتعرّض لأيّ أذى.

وكان المفقود قد اختفى من محافظة بقعاء بمنطقة حائل وغادرها صباح الخميس الماضي، وشُوهد أكثر من مرة عبر كاميرات خارجية في مدينة بريدة، كان آخرها في سوق التمور.

بريدة مفقود بريدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غادر قبل 3 أيام ورصدته كاميرات.. العثور على مفقود بريدة "الدخيل"
سبق

عثر ذوو المفقود عبدالكريم علي الدخيل، عليه بمدينة بريدة، بمساعدة الأجهزة الأمنية والفرق التطوعية.

وقال بندر الدخيل، ابن عم المفقود: "الحمد لله تم العثور على عبدالكريم".

وعلمت "سبق"، أن المفقود عُثر عليه وهو بصحة جيدة، ولم يتعرّض لأيّ أذى.

وكان المفقود قد اختفى من محافظة بقعاء بمنطقة حائل وغادرها صباح الخميس الماضي، وشُوهد أكثر من مرة عبر كاميرات خارجية في مدينة بريدة، كان آخرها في سوق التمور.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
01:33 PM
اخر تعديل
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
02:19 PM

غادر قبل 3 أيام ورصدته كاميرات.. العثور على مفقود بريدة "الدخيل"

وُجد بمساعدة الأجهزة الأمنية والفرق التطوعية.. وابن عمه: "الحمد لله"

A A A
منصور الشلاقي - حائل
6
12,515

عثر ذوو المفقود عبدالكريم علي الدخيل، عليه بمدينة بريدة، بمساعدة الأجهزة الأمنية والفرق التطوعية.

وقال بندر الدخيل، ابن عم المفقود: "الحمد لله تم العثور على عبدالكريم".

وعلمت "سبق"، أن المفقود عُثر عليه وهو بصحة جيدة، ولم يتعرّض لأيّ أذى.

وكان المفقود قد اختفى من محافظة بقعاء بمنطقة حائل وغادرها صباح الخميس الماضي، وشُوهد أكثر من مرة عبر كاميرات خارجية في مدينة بريدة، كان آخرها في سوق التمور.

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