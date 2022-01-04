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‏مختص: خلال يومين أتوقع ارتفاعًا أكبر بعدد الإصابات ووصولها 5 آلاف يومياً بالمملكة‬⁩

توقع مختص ارتفاعًا في عدد الإصابات اليومية في ⁧‫المملكة‬⁩ ووصولها إلى خمسة آلاف حالة خلال اليومين المقبلين.

وقال المختص في الشأن الصحي "محمد السنان": "أتوقع ارتفاعًا أكبر في عدد الإصابات ووصولها إلى 5 آلاف حالة يومية في ⁧‫المملكة‬⁩".

‏وقال للإخبارية عن رصده للارتفاع الكبير في أعداد الحالات والإصابات: "لن أكون متشائمًا ولكن متوقع إلى أيام الخميس أو الجمعة أو السبت نصل إلى ضعف العدد الحالي، إلى 5 آلاف حالة في اليوم، مع الانتشار السريع بسبب سرعة انتشار متحور أوميكرون"، مشيرًا إلى أن "كل ما بيدنا الآن هو المسارعة إلى أخذ اللقاح".

وأوضح أن فئة غير المحصنين وآخذي اللقاح وغير المطعمين يشكلون خطرًا على المجتمع؛ على حد قوله؛ لكونهم أكثر عرضة للإصابة من غيرهم المحصنين، إضافة إلى كل الحالات الحرجة من غير المحصنين وما يحمله ذلك من تبعات صحية واجتماعية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022، تسجيل 2585 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، ليصبح الإجمالي 562437 حالة.

من جهته بشر الدكتور خالد غليلة، استشاري أمراض معدية، بأن متحور "أوميكرون" سيكون آخر فصول جائحة فيروس كورونا‬⁩، بإذن الله، لافتًا إلى أن التحصين المجتمعي ساهم في تقليل خطر المرض وسهولة علاجه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏مختص: خلال يومين أتوقع ارتفاعًا أكبر بعدد الإصابات ووصولها 5 آلاف يومياً بالمملكة‬⁩
سبق

توقع مختص ارتفاعًا في عدد الإصابات اليومية في ⁧‫المملكة‬⁩ ووصولها إلى خمسة آلاف حالة خلال اليومين المقبلين.

وقال المختص في الشأن الصحي "محمد السنان": "أتوقع ارتفاعًا أكبر في عدد الإصابات ووصولها إلى 5 آلاف حالة يومية في ⁧‫المملكة‬⁩".

‏وقال للإخبارية عن رصده للارتفاع الكبير في أعداد الحالات والإصابات: "لن أكون متشائمًا ولكن متوقع إلى أيام الخميس أو الجمعة أو السبت نصل إلى ضعف العدد الحالي، إلى 5 آلاف حالة في اليوم، مع الانتشار السريع بسبب سرعة انتشار متحور أوميكرون"، مشيرًا إلى أن "كل ما بيدنا الآن هو المسارعة إلى أخذ اللقاح".

وأوضح أن فئة غير المحصنين وآخذي اللقاح وغير المطعمين يشكلون خطرًا على المجتمع؛ على حد قوله؛ لكونهم أكثر عرضة للإصابة من غيرهم المحصنين، إضافة إلى كل الحالات الحرجة من غير المحصنين وما يحمله ذلك من تبعات صحية واجتماعية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022، تسجيل 2585 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، ليصبح الإجمالي 562437 حالة.

من جهته بشر الدكتور خالد غليلة، استشاري أمراض معدية، بأن متحور "أوميكرون" سيكون آخر فصول جائحة فيروس كورونا‬⁩، بإذن الله، لافتًا إلى أن التحصين المجتمعي ساهم في تقليل خطر المرض وسهولة علاجه.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
08:47 PM

‏مختص: خلال يومين أتوقع ارتفاعًا أكبر بعدد الإصابات ووصولها 5 آلاف يومياً بالمملكة‬⁩

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
10
2,753

توقع مختص ارتفاعًا في عدد الإصابات اليومية في ⁧‫المملكة‬⁩ ووصولها إلى خمسة آلاف حالة خلال اليومين المقبلين.

وقال المختص في الشأن الصحي "محمد السنان": "أتوقع ارتفاعًا أكبر في عدد الإصابات ووصولها إلى 5 آلاف حالة يومية في ⁧‫المملكة‬⁩".

‏وقال للإخبارية عن رصده للارتفاع الكبير في أعداد الحالات والإصابات: "لن أكون متشائمًا ولكن متوقع إلى أيام الخميس أو الجمعة أو السبت نصل إلى ضعف العدد الحالي، إلى 5 آلاف حالة في اليوم، مع الانتشار السريع بسبب سرعة انتشار متحور أوميكرون"، مشيرًا إلى أن "كل ما بيدنا الآن هو المسارعة إلى أخذ اللقاح".

وأوضح أن فئة غير المحصنين وآخذي اللقاح وغير المطعمين يشكلون خطرًا على المجتمع؛ على حد قوله؛ لكونهم أكثر عرضة للإصابة من غيرهم المحصنين، إضافة إلى كل الحالات الحرجة من غير المحصنين وما يحمله ذلك من تبعات صحية واجتماعية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022، تسجيل 2585 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، ليصبح الإجمالي 562437 حالة.

من جهته بشر الدكتور خالد غليلة، استشاري أمراض معدية، بأن متحور "أوميكرون" سيكون آخر فصول جائحة فيروس كورونا‬⁩، بإذن الله، لافتًا إلى أن التحصين المجتمعي ساهم في تقليل خطر المرض وسهولة علاجه.

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