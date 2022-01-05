النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تجربة فريدة.. متحف قصر المؤسس بـ"لينة التاريخية" يجذب زوار "شتاء درب زبيدة"

تشمل معروضاته: المقتنيات والسيارات الملكية والتراثية وقطع السلاح

جذب متحف ومعرض الصور والمقتنيات الملكية بمتحف قصر الملك عبد العزيز التاريخي ببلدة لينة التاريخية، على بعد 105 كلم جنوب رفحاء، ضمن فعاليات "شتاء درب زبيدة"، والذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في تجربة سياحية فريدة، الكثير من زوار الفعاليات بجميع فئاتهم؛ لما يحتويه من معروضات تاريخية متنوعة.

وتشمل المعروضات: المقتنيات الملكية، والقطع التراثية السعودية، والسيارات الملكية القديمة، وقطعة السلاح التي شاركت مع الملك عبد العزيز -رحمه الله- في توحيد المملكة، ونسخة من كرسي الملك عبدالعزيز، والصحون والفناجين الملكية، والعملات السعودية القديمة من عهد الملوك "عبدالعزيز- سعود- فيصل- خالد"، ومطحنة البن القديمة، والكاميرات القديمة، ونجرًا من الأحجام الكبيرة، والسنترال والراديو الملكي، وصور الملك عبدالعزيز مع الملك فاروق آخر ملوك مصر، والملك فيصل الشريف آخر ملوك دولة العراق قبل تحويلهما إلى جمهورية، وصورًا نادرة ومتنوعة للملك عبدالعزيز في مناسبات عديدة داخلية وخارجية، وصورًا تاريخية تُوثِّق تاريخ المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد المؤسس -رحمه الله-، وترسخ المسيرة التاريخية للمملكة، والمكتسبات التي تحققت في جميع المجالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تجربة فريدة.. متحف قصر المؤسس بـ"لينة التاريخية" يجذب زوار "شتاء درب زبيدة"
سبق

جذب متحف ومعرض الصور والمقتنيات الملكية بمتحف قصر الملك عبد العزيز التاريخي ببلدة لينة التاريخية، على بعد 105 كلم جنوب رفحاء، ضمن فعاليات "شتاء درب زبيدة"، والذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في تجربة سياحية فريدة، الكثير من زوار الفعاليات بجميع فئاتهم؛ لما يحتويه من معروضات تاريخية متنوعة.

وتشمل المعروضات: المقتنيات الملكية، والقطع التراثية السعودية، والسيارات الملكية القديمة، وقطعة السلاح التي شاركت مع الملك عبد العزيز -رحمه الله- في توحيد المملكة، ونسخة من كرسي الملك عبدالعزيز، والصحون والفناجين الملكية، والعملات السعودية القديمة من عهد الملوك "عبدالعزيز- سعود- فيصل- خالد"، ومطحنة البن القديمة، والكاميرات القديمة، ونجرًا من الأحجام الكبيرة، والسنترال والراديو الملكي، وصور الملك عبدالعزيز مع الملك فاروق آخر ملوك مصر، والملك فيصل الشريف آخر ملوك دولة العراق قبل تحويلهما إلى جمهورية، وصورًا نادرة ومتنوعة للملك عبدالعزيز في مناسبات عديدة داخلية وخارجية، وصورًا تاريخية تُوثِّق تاريخ المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد المؤسس -رحمه الله-، وترسخ المسيرة التاريخية للمملكة، والمكتسبات التي تحققت في جميع المجالات.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
12:22 AM
اخر تعديل
05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
05:41 AM

تجربة فريدة.. متحف قصر المؤسس بـ"لينة التاريخية" يجذب زوار "شتاء درب زبيدة"

تشمل معروضاته: المقتنيات والسيارات الملكية والتراثية وقطع السلاح

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - رفحاء
0
631

جذب متحف ومعرض الصور والمقتنيات الملكية بمتحف قصر الملك عبد العزيز التاريخي ببلدة لينة التاريخية، على بعد 105 كلم جنوب رفحاء، ضمن فعاليات "شتاء درب زبيدة"، والذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في تجربة سياحية فريدة، الكثير من زوار الفعاليات بجميع فئاتهم؛ لما يحتويه من معروضات تاريخية متنوعة.

وتشمل المعروضات: المقتنيات الملكية، والقطع التراثية السعودية، والسيارات الملكية القديمة، وقطعة السلاح التي شاركت مع الملك عبد العزيز -رحمه الله- في توحيد المملكة، ونسخة من كرسي الملك عبدالعزيز، والصحون والفناجين الملكية، والعملات السعودية القديمة من عهد الملوك "عبدالعزيز- سعود- فيصل- خالد"، ومطحنة البن القديمة، والكاميرات القديمة، ونجرًا من الأحجام الكبيرة، والسنترال والراديو الملكي، وصور الملك عبدالعزيز مع الملك فاروق آخر ملوك مصر، والملك فيصل الشريف آخر ملوك دولة العراق قبل تحويلهما إلى جمهورية، وصورًا نادرة ومتنوعة للملك عبدالعزيز في مناسبات عديدة داخلية وخارجية، وصورًا تاريخية تُوثِّق تاريخ المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد المؤسس -رحمه الله-، وترسخ المسيرة التاريخية للمملكة، والمكتسبات التي تحققت في جميع المجالات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,215
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,229
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,683
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,589

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة