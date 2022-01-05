تجربة فريدة.. متحف قصر المؤسس بـ"لينة التاريخية" يجذب زوار "شتاء درب زبيدة"

تشمل معروضاته: المقتنيات والسيارات الملكية والتراثية وقطع السلاح

جذب متحف ومعرض الصور والمقتنيات الملكية بمتحف قصر الملك عبد العزيز التاريخي ببلدة لينة التاريخية، على بعد 105 كلم جنوب رفحاء، ضمن فعاليات "شتاء درب زبيدة"، والذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في تجربة سياحية فريدة، الكثير من زوار الفعاليات بجميع فئاتهم؛ لما يحتويه من معروضات تاريخية متنوعة.

وتشمل المعروضات: المقتنيات الملكية، والقطع التراثية السعودية، والسيارات الملكية القديمة، وقطعة السلاح التي شاركت مع الملك عبد العزيز -رحمه الله- في توحيد المملكة، ونسخة من كرسي الملك عبدالعزيز، والصحون والفناجين الملكية، والعملات السعودية القديمة من عهد الملوك "عبدالعزيز- سعود- فيصل- خالد"، ومطحنة البن القديمة، والكاميرات القديمة، ونجرًا من الأحجام الكبيرة، والسنترال والراديو الملكي، وصور الملك عبدالعزيز مع الملك فاروق آخر ملوك مصر، والملك فيصل الشريف آخر ملوك دولة العراق قبل تحويلهما إلى جمهورية، وصورًا نادرة ومتنوعة للملك عبدالعزيز في مناسبات عديدة داخلية وخارجية، وصورًا تاريخية تُوثِّق تاريخ المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد المؤسس -رحمه الله-، وترسخ المسيرة التاريخية للمملكة، والمكتسبات التي تحققت في جميع المجالات.