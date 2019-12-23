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المعهد الصناعي بالطائف يعلن بدء القبول في تخصص مصاعد كهربائية‎

مكافآت شهرية للمتدربين وشهادة معتمدة بعد إتمام الدبلوم الصناعي

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بالطائف عن بدء القبول للفصل التدريبي الثاني في تخصص الدبلوم الثانوي الصناعي "تخصص مصاعد كهربائية".

وأوضح المعهد أن مسوغات القبول والمستندات المطلوبة تتضمن صورة الهوية الوطنية، وأصل المؤهل الدراسي للمتقدم "حدد بمؤهل الكفاءة"؛ حيث يُمنح المتدرب خلال فترة التدريب مكافأة شهرية، وشهادة معتمدة بعد إتمام الدبلوم الصناعي؛ علمًا بأن آخر موعد للقبول تاريخ 29 ربيع الآخر من الشهر الجاري.

المعهد الصناعي الثانوي تخصص مصاعد كهربائية الطائف

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المعهد الصناعي بالطائف يعلن بدء القبول في تخصص مصاعد كهربائية‎
سبق

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بالطائف عن بدء القبول للفصل التدريبي الثاني في تخصص الدبلوم الثانوي الصناعي "تخصص مصاعد كهربائية".

وأوضح المعهد أن مسوغات القبول والمستندات المطلوبة تتضمن صورة الهوية الوطنية، وأصل المؤهل الدراسي للمتقدم "حدد بمؤهل الكفاءة"؛ حيث يُمنح المتدرب خلال فترة التدريب مكافأة شهرية، وشهادة معتمدة بعد إتمام الدبلوم الصناعي؛ علمًا بأن آخر موعد للقبول تاريخ 29 ربيع الآخر من الشهر الجاري.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
12:28 PM

المعهد الصناعي بالطائف يعلن بدء القبول في تخصص مصاعد كهربائية‎

مكافآت شهرية للمتدربين وشهادة معتمدة بعد إتمام الدبلوم الصناعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أعلن المعهد الصناعي الثانوي بالطائف عن بدء القبول للفصل التدريبي الثاني في تخصص الدبلوم الثانوي الصناعي "تخصص مصاعد كهربائية".

وأوضح المعهد أن مسوغات القبول والمستندات المطلوبة تتضمن صورة الهوية الوطنية، وأصل المؤهل الدراسي للمتقدم "حدد بمؤهل الكفاءة"؛ حيث يُمنح المتدرب خلال فترة التدريب مكافأة شهرية، وشهادة معتمدة بعد إتمام الدبلوم الصناعي؛ علمًا بأن آخر موعد للقبول تاريخ 29 ربيع الآخر من الشهر الجاري.

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