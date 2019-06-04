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القبض على شخصين أطلقا النار على مركبة ومنزل في فيديو متداول

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن الجهات الأمنية تمكّنت بتوفيق الله من القبض على مواطنين اثنين، بعد توفر الأدلة على قيامهما بإطلاق النار من مركبة متحركة على منزل ومركبة متوقفة عنده بحي الربوة بمدينة الرياض.

وأكد أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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القبض على شخصين أطلقا النار على مركبة ومنزل في فيديو متداول
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن الجهات الأمنية تمكّنت بتوفيق الله من القبض على مواطنين اثنين، بعد توفر الأدلة على قيامهما بإطلاق النار من مركبة متحركة على منزل ومركبة متوقفة عنده بحي الربوة بمدينة الرياض.

وأكد أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
08:30 AM

القبض على شخصين أطلقا النار على مركبة ومنزل في فيديو متداول

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
20
19,243

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن الجهات الأمنية تمكّنت بتوفيق الله من القبض على مواطنين اثنين، بعد توفر الأدلة على قيامهما بإطلاق النار من مركبة متحركة على منزل ومركبة متوقفة عنده بحي الربوة بمدينة الرياض.

وأكد أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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