النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2779 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 232259

حركة بناء متقدمة بـ"إسكان عرعر" بعد تسليمه للمواطنين المستفيدين

المخطط يوفّر 361 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 450 ألف م2

يشهد مخطط "إسكان عرعر" السكني الواقع شمال مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية حركة بناء عالية من قبل المواطنين المستفيدين الذين تسلموا أراضيهم عبر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، حيث أسهم الموقع المميّز للمخطط وتكامل أعمال البنية التحتية في اكتمال حجز المخطط خلال وقت قياسي، ما أدى إلى سرعة البدء في أعمال بناء وتشييد الوحدات السكنية ووصولها إلى مراحل متقدّمة.

ويوفّر مخطط إسكان عرعر 361 قطعة أرض، بمساحة إجمالية تبلغ 450 ألف م2، وبمتوسط مساحات للقطع 500 م2، حيث يمتاز المخطط بموقعه المميز وتوافر المواقع المخصصة للخدمات.

ويتيح تطبيق موقع "سكني" خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية في كافة مناطق المملكة وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد على التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

ويمكن للمستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

يُذكر أن برنامج سكني يستهدف العام الجاري 2020 تسليم أكثر من 90 ألف أرض سكنية، إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حركة بناء متقدمة بـ"إسكان عرعر" بعد تسليمه للمواطنين المستفيدين
سبق

يشهد مخطط "إسكان عرعر" السكني الواقع شمال مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية حركة بناء عالية من قبل المواطنين المستفيدين الذين تسلموا أراضيهم عبر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، حيث أسهم الموقع المميّز للمخطط وتكامل أعمال البنية التحتية في اكتمال حجز المخطط خلال وقت قياسي، ما أدى إلى سرعة البدء في أعمال بناء وتشييد الوحدات السكنية ووصولها إلى مراحل متقدّمة.

ويوفّر مخطط إسكان عرعر 361 قطعة أرض، بمساحة إجمالية تبلغ 450 ألف م2، وبمتوسط مساحات للقطع 500 م2، حيث يمتاز المخطط بموقعه المميز وتوافر المواقع المخصصة للخدمات.

ويتيح تطبيق موقع "سكني" خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية في كافة مناطق المملكة وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد على التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

ويمكن للمستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

يُذكر أن برنامج سكني يستهدف العام الجاري 2020 تسليم أكثر من 90 ألف أرض سكنية، إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
04:44 PM

حركة بناء متقدمة بـ"إسكان عرعر" بعد تسليمه للمواطنين المستفيدين

المخطط يوفّر 361 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 450 ألف م2

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
931

يشهد مخطط "إسكان عرعر" السكني الواقع شمال مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية حركة بناء عالية من قبل المواطنين المستفيدين الذين تسلموا أراضيهم عبر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، حيث أسهم الموقع المميّز للمخطط وتكامل أعمال البنية التحتية في اكتمال حجز المخطط خلال وقت قياسي، ما أدى إلى سرعة البدء في أعمال بناء وتشييد الوحدات السكنية ووصولها إلى مراحل متقدّمة.

ويوفّر مخطط إسكان عرعر 361 قطعة أرض، بمساحة إجمالية تبلغ 450 ألف م2، وبمتوسط مساحات للقطع 500 م2، حيث يمتاز المخطط بموقعه المميز وتوافر المواقع المخصصة للخدمات.

ويتيح تطبيق موقع "سكني" خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية في كافة مناطق المملكة وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد على التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

ويمكن للمستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

يُذكر أن برنامج سكني يستهدف العام الجاري 2020 تسليم أكثر من 90 ألف أرض سكنية، إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,752
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,033
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,774
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,973

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد
ما بعد "كورونا"!

ما بعد "كورونا"!

ساير المنيعي
السياحة العلاجية.. استثمار المستقبل

السياحة العلاجية.. استثمار المستقبل

علي آل شرمة
الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة