حركة بناء متقدمة بـ"إسكان عرعر" بعد تسليمه للمواطنين المستفيدين

المخطط يوفّر 361 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 450 ألف م2

يشهد مخطط "إسكان عرعر" السكني الواقع شمال مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية حركة بناء عالية من قبل المواطنين المستفيدين الذين تسلموا أراضيهم عبر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، حيث أسهم الموقع المميّز للمخطط وتكامل أعمال البنية التحتية في اكتمال حجز المخطط خلال وقت قياسي، ما أدى إلى سرعة البدء في أعمال بناء وتشييد الوحدات السكنية ووصولها إلى مراحل متقدّمة.



ويوفّر مخطط إسكان عرعر 361 قطعة أرض، بمساحة إجمالية تبلغ 450 ألف م2، وبمتوسط مساحات للقطع 500 م2، حيث يمتاز المخطط بموقعه المميز وتوافر المواقع المخصصة للخدمات.



ويتيح تطبيق موقع "سكني" خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية في كافة مناطق المملكة وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد على التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.



ويمكن للمستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.



يُذكر أن برنامج سكني يستهدف العام الجاري 2020 تسليم أكثر من 90 ألف أرض سكنية، إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.