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وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في مؤتمر ميونخ للأمن

خلال الفترة 14 - 16 فبراير الحالي .. بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى مدينة ميونخ الألمانية اليوم، لرئاسة وفد المملكة في مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الـ 56، الذي تستضيفه مدينة ميونخ.

وينعقد المؤتمر خلال الفترة 14 - 16 فبراير الحالي بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والدفاع وممثلين من وزارات أخرى.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل وجهات النظر حيال الأزمات الراهنة وتحديات السياسة الأمنية في المستقبل.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مؤتمر ميونخ للأمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في مؤتمر ميونخ للأمن
سبق

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى مدينة ميونخ الألمانية اليوم، لرئاسة وفد المملكة في مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الـ 56، الذي تستضيفه مدينة ميونخ.

وينعقد المؤتمر خلال الفترة 14 - 16 فبراير الحالي بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والدفاع وممثلين من وزارات أخرى.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل وجهات النظر حيال الأزمات الراهنة وتحديات السياسة الأمنية في المستقبل.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
02:35 PM

وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في مؤتمر ميونخ للأمن

خلال الفترة 14 - 16 فبراير الحالي .. بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى مدينة ميونخ الألمانية اليوم، لرئاسة وفد المملكة في مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الـ 56، الذي تستضيفه مدينة ميونخ.

وينعقد المؤتمر خلال الفترة 14 - 16 فبراير الحالي بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والدفاع وممثلين من وزارات أخرى.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل وجهات النظر حيال الأزمات الراهنة وتحديات السياسة الأمنية في المستقبل.

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