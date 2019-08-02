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"السديس" يكلّف "القرشي" مستشارًا للشؤون الهندسية والتشغيلية

لتطوير العمل في المسجد الحرام وإمداده بالطاقات

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بتكليف سلطان بن عاطي القرشي، مستشارًا للشؤون الهندسية والتشغيلية بمكتب الرئيس العام.

من جانبه عبر "القرشي" عن شكره وامتنانه للرئيس العام على ثقته الغالية، واعدًا إياه ببذل الغالي والنفيس في سبيل تقديم الخدمة المثلى لرواد المسجد الحرام من مصلين ومعتمرين وحجاج، والعمل بكل جد وإخلاص لتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

يأتي ذلك القرار بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، ومما يساعد في تطوير العمل وإمداده بالطاقات.

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"السديس" يكلّف "القرشي" مستشارًا للشؤون الهندسية والتشغيلية
سبق

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بتكليف سلطان بن عاطي القرشي، مستشارًا للشؤون الهندسية والتشغيلية بمكتب الرئيس العام.

من جانبه عبر "القرشي" عن شكره وامتنانه للرئيس العام على ثقته الغالية، واعدًا إياه ببذل الغالي والنفيس في سبيل تقديم الخدمة المثلى لرواد المسجد الحرام من مصلين ومعتمرين وحجاج، والعمل بكل جد وإخلاص لتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

يأتي ذلك القرار بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، ومما يساعد في تطوير العمل وإمداده بالطاقات.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
07:04 PM

"السديس" يكلّف "القرشي" مستشارًا للشؤون الهندسية والتشغيلية

لتطوير العمل في المسجد الحرام وإمداده بالطاقات

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بتكليف سلطان بن عاطي القرشي، مستشارًا للشؤون الهندسية والتشغيلية بمكتب الرئيس العام.

من جانبه عبر "القرشي" عن شكره وامتنانه للرئيس العام على ثقته الغالية، واعدًا إياه ببذل الغالي والنفيس في سبيل تقديم الخدمة المثلى لرواد المسجد الحرام من مصلين ومعتمرين وحجاج، والعمل بكل جد وإخلاص لتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

يأتي ذلك القرار بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، ومما يساعد في تطوير العمل وإمداده بالطاقات.

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