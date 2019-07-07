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عدد من حجاج إندونيسيا يشيدون بمبادرة "طريق مكة"

سهولة وسرعة الخدمات ورفع عناء الأوقات الطويلة لإنهاء إجراءات مغادرتهم

أشاد عدد من حجاج جمهورية إندونيسيا بسهولة وسرعة خدمات مبادرة طريق مكة التي تنظمها وزارة الداخلية بمشاركة الجهات الحكومية، مبينين أن هذه المبادرة تهدف للتسهيل على الحجاج ورفع عناء الأوقات الطويلة لإنهاء إجراءات مغادرتهم التي لقيت كل التعاون والعمل المشترك بين السعودية وإندونيسيا.
وأعرب الحاج سوراتو باكو عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مشيرًا إلى أن تفعيل المبادرة للحجاج بإندونيسيا ترفع عناء الوقت الطويل مثل إنهاء الإجراءات وتسليم واستلام الأمتعة والمقتنيات الشخصية بالدور السكنية.
من جهتها أوضحت الحاجّة بي أساكو أن مبادرة طريق مكة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في إندونيسيا سهلت جميع الإجراءات على الحجاج، كما تُعد من الخدمات الجليلة التي يحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على تقديمها لضيوف الرحمن.
وقدمت أساكو شكرها وتقديرها لحكومة المملكة على تسخير الإمكانيات كافة لراحة الحجاج عبر إطلاق مبادرة الطريق لمكة.
من جهته أوضح الحاج حرمان روبي أن مبادرة خدمة طريق مكة التي أطلقتها المملكة في إندونيسيا تسهل جميع الإجراءات على الحجاج منذ وصولهم لمطار سكارنوا هاتا، حتى صعود الطائرة للذهاب لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
وقدم الحاج روبي شكرة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله - على تفعيل هذه المبادرة لحجاج إندونيسيا التي ستسهم في تأدية حجهم دون عناء الوقت.

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عدد من حجاج إندونيسيا يشيدون بمبادرة "طريق مكة"
سبق

أشاد عدد من حجاج جمهورية إندونيسيا بسهولة وسرعة خدمات مبادرة طريق مكة التي تنظمها وزارة الداخلية بمشاركة الجهات الحكومية، مبينين أن هذه المبادرة تهدف للتسهيل على الحجاج ورفع عناء الأوقات الطويلة لإنهاء إجراءات مغادرتهم التي لقيت كل التعاون والعمل المشترك بين السعودية وإندونيسيا.
وأعرب الحاج سوراتو باكو عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مشيرًا إلى أن تفعيل المبادرة للحجاج بإندونيسيا ترفع عناء الوقت الطويل مثل إنهاء الإجراءات وتسليم واستلام الأمتعة والمقتنيات الشخصية بالدور السكنية.
من جهتها أوضحت الحاجّة بي أساكو أن مبادرة طريق مكة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في إندونيسيا سهلت جميع الإجراءات على الحجاج، كما تُعد من الخدمات الجليلة التي يحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على تقديمها لضيوف الرحمن.
وقدمت أساكو شكرها وتقديرها لحكومة المملكة على تسخير الإمكانيات كافة لراحة الحجاج عبر إطلاق مبادرة الطريق لمكة.
من جهته أوضح الحاج حرمان روبي أن مبادرة خدمة طريق مكة التي أطلقتها المملكة في إندونيسيا تسهل جميع الإجراءات على الحجاج منذ وصولهم لمطار سكارنوا هاتا، حتى صعود الطائرة للذهاب لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
وقدم الحاج روبي شكرة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله - على تفعيل هذه المبادرة لحجاج إندونيسيا التي ستسهم في تأدية حجهم دون عناء الوقت.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
05:16 PM

عدد من حجاج إندونيسيا يشيدون بمبادرة "طريق مكة"

سهولة وسرعة الخدمات ورفع عناء الأوقات الطويلة لإنهاء إجراءات مغادرتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جاكرتا
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أشاد عدد من حجاج جمهورية إندونيسيا بسهولة وسرعة خدمات مبادرة طريق مكة التي تنظمها وزارة الداخلية بمشاركة الجهات الحكومية، مبينين أن هذه المبادرة تهدف للتسهيل على الحجاج ورفع عناء الأوقات الطويلة لإنهاء إجراءات مغادرتهم التي لقيت كل التعاون والعمل المشترك بين السعودية وإندونيسيا.
وأعرب الحاج سوراتو باكو عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مشيرًا إلى أن تفعيل المبادرة للحجاج بإندونيسيا ترفع عناء الوقت الطويل مثل إنهاء الإجراءات وتسليم واستلام الأمتعة والمقتنيات الشخصية بالدور السكنية.
من جهتها أوضحت الحاجّة بي أساكو أن مبادرة طريق مكة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في إندونيسيا سهلت جميع الإجراءات على الحجاج، كما تُعد من الخدمات الجليلة التي يحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على تقديمها لضيوف الرحمن.
وقدمت أساكو شكرها وتقديرها لحكومة المملكة على تسخير الإمكانيات كافة لراحة الحجاج عبر إطلاق مبادرة الطريق لمكة.
من جهته أوضح الحاج حرمان روبي أن مبادرة خدمة طريق مكة التي أطلقتها المملكة في إندونيسيا تسهل جميع الإجراءات على الحجاج منذ وصولهم لمطار سكارنوا هاتا، حتى صعود الطائرة للذهاب لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
وقدم الحاج روبي شكرة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله - على تفعيل هذه المبادرة لحجاج إندونيسيا التي ستسهم في تأدية حجهم دون عناء الوقت.

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